A7-Deckel in Stellingen bald voll in Betrieb

Nächter Meilenstein bei der Überdeckelung der Autobahn 7 in Hamburg: Der zweite Hamburger Lärmschutztunnel in Stellingen geht in den vollen Betrieb. Vom 9. bis zum 14. April dieses Jahres wird der gesamte Verkehr der A7 im Bereich Stellingen in mehreren Umbauphasen in die erste Tunnelröhre gelegt.

Ab übernächstem Wochenende wird es plötzlich still neben der A7 in Stellingen. Nach rund 50 Jahren Lärm verschwindet der gesamte Autobahnverkehr in der ersten von zwei parallelen Tunnelröhren. Sie hat sechs Spuren, drei in jede Richtung. Bislang lief der Verkehr nur auf einer Einfädelungsspur auf die A7 Richtung Norden durch den Tunnel.

Gesamter Verkehr wird durch Tunnel geführt

Ab dem 10. April um 5 Uhr wird der Verkehr in Fahrtrichtung Norden durch den Tunnel geleitet. Der Verkehr Richtung Süden wird zunächst unverändert neben dem Tunnel geführt. In der Nacht vom 13. auf den 14. April wird die Fahrbahn Richtung Süden in den Tunnel gelegt. Dann gibt es dank des rund 900 Meter langen Lärmschutzdeckels mehr Ruhe für die Anwohner. Vor beiden Terminen gibt es nächtliche Vollsperrungen der A7, um die Fahrspuren umzulegen - mal Richtung Norden, mal Richtung Süden.

Bau der zweiten Tunnelröhre folgt

Danach wird auf den bisherigen Fahrspuren der zweite Lärmschutztunnel gebaut. Er soll 2020 fertig werden. Am Ende der Bauarbeiten nimmt jede Tunnelröhre vier Spuren auf - und die Fahrtrichtungen werden getrennt.

Auffahrt Hamburg-Stellingen wird Richtung Süden gesperrt

Die Autobahnauffahrt Hamburg-Stellingen wird Richtung Hannover derweil vom Abend des 13. April bis zum August voll gesperrt. An der Auffahrtsrampe wird der alte Lärmschutz abgebrochen und ein neuer, verbesserter Lärmschutz soll errichtet werden. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die Kieler Straße, den Holstenkamp und die Schnackenburgallee bis zur Anschlusstelle Hamburg-Volkspark.

