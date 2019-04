Stand: 18.04.2019 06:13 Uhr

86-Jährige in Hamburg von Lastwagen überrollt

Bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Lokstedt ist am Mittwoch eine Fußgängerin von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Die 86 Jahre alte Frau wurde am frühen Abend auf einem Fußgängerübergang in der Kollaustraße in Höhe Siemersplatz von einem roten Sattelzug erfasst.

Schwere innere und äußere Verletzungen erlitten

Die Feuerwehr konnte die schwer verletzte Frau unter dem Fahrzeug hervorziehen. Sie wurde vor Ort von Notärzten behandelt und liegt jetzt auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Die Feuerwehr spricht von schweren inneren und äußeren Verletzungen.

"Die Fußgängerin ist bei Grün auf die Straße gelaufen. Bevor sie die Mittelinsel erreichte, schaltete die Ampel um und der Sattelzug fuhr los", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wegen des Unfalls gab es zeitweise Staus auf den umliegenden Straßen.

