Stand: 28.01.2023 10:41 Uhr 50 neue Sirenen werden bis zum Jahresende installiert

Bis Ende des Jahres sollen in Hamburg 50 zusätzliche Sirenen an neuen Standort installiert werden. Mit 22 Sirenen kommen die meisten nach Wandsbek. Beim bundesweiten Warntag im vergangenen Dezember hatten in Hamburg 123 Sirenen geheult und etwa 400.000 Menschen erreicht. Mit den neuen Sirenen sollen rund 1,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger die Alarme hören können.

