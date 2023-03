48-Stunden-Warnstreik bei der HADAG in Hamburg angekündigt

Stand: 08.03.2023 11:44 Uhr

Am Donnerstag und Freitag steht bei HADAG, dem Unternehmen der Hafenfähren, der nächste Streik an. Mitarbeitende kämpfen für höhere Löhne. Betroffen ist an beiden Tagen der gesamte Fährbetrieb.