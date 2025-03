Stand: 21.03.2025 17:38 Uhr 32-Jähriger nach Schießerei zu vier Jahren Haft verurteilt

Rund sieben Monate ist es her, da ist ein Mann im Harburger Phoenix angeschossen worden. Dafür ist am Freitag ein 32-Jähriger Mann verurteilt worden. Das Hamburger Landgericht schickt ihn für vier Jahre ins Gefängnis. Außerdem muss der Angeklagte 3-Tausend Euro an das Opfer zahlen, das durch den Schuss am Bein verletzt wurde. Hintergrund war ein Streit in der Zuhälterszene.

