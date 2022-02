2G im Einzelhandel fällt: Reaktionen aus Hamburg Stand: 09.02.2022 06:47 Uhr Nach Schleswig-Holstein hat am Dienstag auch Hamburg die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt: Ab Sonnabend wird die 2G-Regel durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. Viele Branchenvertreterinnen und -vertreter fühlen sich bestätigt.

Der Handelsverband Nord hatte schon länger die Auffassung vertreten, dass eine solche Beschränkung für Kundinnen und Kunden rechtlich auf wackligen Füßen stehe. Philipp Murmann, Präsident des Unternehmensverbandes UV Nord, sieht den Wegfall der Beschränkung als wichtiges Signal. Er meint aber auch, dass es angesichts der Infektionszahlen noch keinen Raum für Euphorie gebe.

Handelskammer für einheitliche Regelungen im Norden

Und für die Handelskammer zählt, dass es jetzt eben im Norden einheitliche Regeln gebe - und damit keinen Nachteil im Wettbewerb für Hamburgs Geschäfte. Denn neben Schleswig-Holstein schaffen auch Bremen und Mecklenburg-Vorpommern 2G in dem Bereich ab.

Kritik an Festhalten an 2G in der Gastronomie

Gleichzeitig bleibt es in Hamburg aber noch bei der Sperrstunde und 2G-Kontrollen in der Gastronomie. Und das ist zum Beispiel für Anna von Treuenfels von der Hamburger FDP nicht mehr zu rechtfertigen. Sie spricht von einer "gouvernantenhaften und wirtschaftsfeindlichen Politik", die eine ganze Branche in den Ruin treibe.

Auch CDU-Fraktionschef Dennis Thering sieht ein Festhalten an der Sperrstunde kritisch: "Es ist an der Zeit, dass sich hier was tut, denn es bringt überhaupt nichts, die Hamburger früher nach Hause zu schicken, wenn sie zuvor bereits stundenlang zusammengesessen haben."

Die AfD-Fraktion in der Bürgerschaft spricht von einem “Hamburger Knallhart-Kurs", für den es keine Rechtfertigung mehr gebe.

