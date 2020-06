Stand: 03.06.2020 12:59 Uhr - NDR 90,3

2023 wieder offen: Die Pläne für den Fernsehturm stehen

Seit fast 20 Jahren ist der Hamburger Fernsehturm geschlossen - in zwei Jahren soll das höchste Wahrzeichen der Hansestadt wieder für Besucher öffnen. So planen es die neuen Betreiber, die ihr Konzept am Mittwoch vorgestellt haben.

"Der Star ist der Turm selber"

"Der Star ist der Turm selber", sagte Philipp Westermeyer von Online Marketing Rockstars (OMR). "Wir wollen allen die Chance geben, dort oben etwas zu machen." Geplant ist eine Kombination aus Aussichtsplattform, Gastronomie und Veranstaltungsfläche. Neben OMR gehören die Hamburg Messe und Congress GmbH und die Home United Management GmbH zu den Betreibern.

Auf der zweiten Plattform soll es wechselnde Ereignisse geben, erklärte Westermeyer: "Wir wollen nicht nur eine Fläche haben, wo nur Produkte gelauncht werden." Es könnten dort zum Beispiel auch Musikvideos gedreht werden. "Vielleicht treffen sich dort auch Senioren. Und Kitas können da hoch in größeren Gruppen."

Kaffee und Kuchen auch möglich

Der Chef der Messe Hamburg, Bernd Aufderheide, ergänzte: "Jeder der möchte wird dort auch Kaffee und Kuchen bekommen. Aber das ist nicht unser Konzept. Wir wissen, dass es so viel kreative Gastronomie gibt, dass uns da sicher viel mehr einfällt als das." Allerdings muss Essen mit dem Fahrstuhl nach oben gelangen, da in der Höhe nicht gekocht werden darf. Was die Fahrt mit den neuen Aufzügen kostet, ist unklar. Aber die Betreiber rechnen mit einem wahren Ansturm auf den "Telemichel".

37 Millionen Euro für Sanierung

Seit November 2017 steht fest, dass die öffentlichen Bereiche des fast 280 Meter hohen Turms renoviert werden sollen. Der Bund und die Stadt Hamburg wollten für die Sanierung jeweils 18,5 Millionen Euro bereitstellen. Die Aussichtsplattform und Gastronomie-Flächen befinden sich in rund 130 Metern Höhe und lockten einst Millionen Besucherinnen und Besucher. Das Restaurant drehte sich binnen einer Stunde einmal um die Achse des Turms.

Seit 2001 stillgelegt

Der Fernsehturm war nach sechsjähriger Planungs- und Bauphase im Mai 1968 unter großen Besuchenden-Andrang erstmals eröffnet worden. 2001 kam das Aus, als der Turm wegen Asbestfunden und Sanierung geschlossen werden musste. Er wurde danach aber weiter in seiner Funktion als Funkturm zur Übertragung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen genutzt.

