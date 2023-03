Stand: 06.03.2023 19:30 Uhr 15 Millionen Besucher bei "König der Löwen" in Hamburg

Das Musical "Der König der Löwen" in Hamburg feiert einen Rekord: 15 Millionen Menschen haben die Show mittlerweile gesehen. Eine Besucherin aus Lüneburg war am Sonntagabend der 15 Millionste Gast. Als Überraschung gewann sie ein Sonderticket, mit dem sie in den kommenden zwölf Monaten das Musical so oft ansehen kann, wie sie möchte. Der "König der Löwen" wird seit 21 Jahren im Hafen aufgeführt.

