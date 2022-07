12.000 Hamburger feiern beim NDR Festival in Volksdorf Stand: 23.07.2022 23:14 Uhr Getanzt, gefeiert, gelacht - und nebenbei noch Geld für einen guten Zweck eingesammelt: 12.000 Menschen kamen am Sonnabendauf den Volksdorfer Markt, um gemeinsam das NDR Festival zu erleben. Bevor die musikalischen Stargäste Milow und Londonbeat ihre Konzerte gaben, ging es zunächst darum, eine Puzzleaufgabe zu bewältigen.

Der Singer-Songwriter Milow ist live ein überzeugender Entertainer, der das Publikum stets im Griff hat. Gleich zu Beginn gibt er zu: "Ich war noch nie in Volksdorf." Aber: "Ich werde Volksdorf nie vergessen, das hab ich im Gefühl", versichert er dem Publikum. Und er spricht sogar sehr gut deutsch: "Wir genießen, genießen, genießen", er. Den Song "Nice To Meet You" hat Milow für seine zwei Kinder geschrieben, zwei und sieben Jahre alt. "Ich wollte ihnen einen guten Rat geben. Aber zum Schluss stellte ich fest: Ich lerne mindestens genauso viel von meinen Kindern, wie sie von mir", erzählt er. Sehnsüchtig erwartet wird sein Hit "You And Me".

Milow: "Geht weiter zu Konzerten"

"Lasst mich eure Hände sehen" ruft Milow in die Menge, bevor er ihn mit seiner Band anstimmt. Nach einer Zwangspause durch die Corona-Pandemie ist er dankbar, wieder auf Tour gehen zu können. "Vielen Dank, dass ihr Livemusik unterstützt - geht weiter zu Konzerten", gibt Milow den Besucherinnen und Besuchern auf den Weg, bevor er mit "Howling At The Moon" loslegt.

Londonbeat: Auf Tuchfühlung mit dem Publikum

Den Anfang machte die britische Band Londonbeat auf der Bühne auf dem Volksdorfer Markt. Der erste Hit: natürlich "I've Been Thinking About You" - er war in sage und schreibe 27 Ländern ein Nummer-eins-Hit. Aber auch "Return of the Mac", "All Eyes On You" und "You Bring On The Sun" dürfen natürlich nicht fehlen. Bei "Better Love" geht Sänger Jimmy Helms von der Bühne und auf Tuchfühlung mit dem Publikum, das ihn dafür feiert. Zum Schluss spielen Londonbeat nochmal einen Remix von "Thinking About You" und eine ganz besondere A-Capella-Version von Ben E. Kings Klassiker "Stand By Me".

Challenge gegen den NDR

Im Vorfeld luden NDR 90,3 und das Hamburg Journal zu einer Schnitzeljagd in fünf verschiedenen Stadtteilen Hamburgs: In Wilstorf, Neuenfelde, Bergdorf, Eidelstedt und Volksdorf waren jeweils mehrere Puzzleteile versteckt, die von den Menschen vor Ort gefunden werden mussten. Vor Ort in Volksdorf wurden diese Teile dann schließlich zusammengesetzt: live im Hamburg Journal und im Programm von NDR 90,3. Damit hatten sie nicht nur ihre Challenge gewonnen, sondern sich gleichzeitig für den guten Zweck eingesetzt: Aufgrund der gelösten Aufgabe erhält der Förderkreis "Erlenbusch" vom NDR Festival Partner Lotto eine Spende in Höhe von 1.000 Euro.

Den Abend moderierten Nicole Steins und Ulf Ansorge.

Ihr Bild Ihr Foto vom NDR Festival in Volksdorf Sie waren am Sonnabend beim NDR Festival in Volksdorf und haben sich fotografieren lassen? Hier finden Sie Ihr Foto. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 23.07.2022 | 20:30 Uhr