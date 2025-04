Stand: 11.04.2025 21:04 Uhr 1.120 Lehrstellen frei - Handwerk wirbt mit Speed-Dating

Das Hamburger Handwerk sucht aktuell Nachwuchs für den Ausbildungsbeginn im Sommer. 1.120 Lehr-Stellen sind laut Handwerks-Kammer noch frei. In der Handwerkskammer konnten am Freitagnachmittag Jugendliche zwanzig potenzielle Ausbildungsbetriebe beim "Azubi-Speed-Dating" kennenlernen. Nach jeweils 10 Minuten wechselten die Gesprächs-Partner. In Neugraben-Fischbek konnten Interessierte zudem bei der "Jobmesse Süderelbe" mehr als 90 Unternehmen kennenlernen. Ziel des Veranstalters - dem Turnverein Fischbek- war es, Firmen und Arbeitssuchende aus dem Süderelbe-Raum zusammenzubringen. Laut Jobcenter sind in Hamburg momentan knapp 16.000 offene Stellen gemeldet.

