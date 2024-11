Stand: 30.11.2024 10:37 Uhr Die "deutsche Bardot": Schauspielerin Karin Baal ist tot

Der Film "Die Halbstarken" machte sie schon in jungen Jahren zur Legende: Nun ist Karin Baal tot. Wie ihre Kinder der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mitteilten, starb sie bereits am Dienstag im Alter von 84 Jahren. Die "Halbstarken" wurden ein Klassiker des deutschen Nachkriegskinos - und Baal später als Brigitte Bardot gefeiert. Sie war in etlichen Filmen und Serien zu sehen. Dazu gehören "Das Mädchen Rosemarie", "Wir Kellerkinder", "Die junge Sünderin" und Rainer Werner Fassbinders "Berlin Alexanderplatz". Bis zuletzt lebte Baal in ihrer Heimatstadt Berlin. | Sendebezug: 30.11.2024 10:40 | NDR Kultur