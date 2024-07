Nachgedacht: Paris, Stadt der Mythen und Erzählungen, feiert Olympia Stand: 26.07.2024 06:00 Uhr Heute Abend werden die Olympischen Spiele in Paris eröffnet. Ein Mammutspektakel. Die Stadt an der Seine hat sich aufpoliert und will die Welt umarmen. Ob das gelingt, fragt sich Claudia Christophersen.

von Claudia Christophersen

Sommer in Paris, die Stadt im Olympia-Fieber, ein Mega-Event, das Bilder produzieren wird, ein gigantisches Fest des Sports vor atemberaubender Kulisse. Man könnte sagen: leichtes Spiel. Denn Paris ist per se eine Stadt, die erhabenes Interieur vorzuweisen hat: Eiffelturm, Notre Dame, Louvre - alles umrankt von vielen Mythen, Geschichten und Erzählungen rund um die Stadt der Liebe. Wir erinnern uns beispielsweise an Spaziergänge von Julie Delpy und Ethan Hawke im Film "Before Sunset": ein Kammerspiel mit intensiven Dialogen über Charakter, Haltungen und verpasste Gelegenheiten.

Ehrwürdige Monumente bieten den perfekten Schauplatz

Das Olympia-Paris dieser Tage wird sich anders zeigen: weniger zart und zaghaft, dafür entschlossener, bildkräftiger. Ehrwürdige Monumente bieten den perfekten Schauplatz für Sportwettkämpfe: Beachvolleyball vor dem Eiffelturm, Fechten im Grand Palais, Skateboards rollen auf dem Concorde-Platz und die Seine wurde vorab spektakulär mit ausdrucksstarken Symbolen Olympia-tauglich gemacht: Bürgermeisterin Anne Hidalgo zog den Neoprenanzug an, sprang in den Fluss, schwamm und sagte: Es geht, die Seine ist badetauglich. So ließ Hidalgo sich fotografieren, zeigte der Welt: Paris ist nicht nur schön, Paris ist sauber. Sogenannte Freiwasserwettbewerbe könnten, wie sie meint, bedenkenlos ausgetragen werden.

Pariser, notorische Nörgler, zeigen ihr den Vogel, denn Milliarden wurden für das Sportschaufenster investiert, die an anderen Stellen, etwa bei sozialen Projekten, fehlen. Sport ist eben selten nur körperliche Betätigung, nur Spiel oder nur Wettkampf. Sport ist erst recht in dieser Dimension auch Politik. Und unabhängig von Olympia-Zeiten, und doch mitten in ihnen, ringt Frankreich um die innere Balance, taumelt zwischen Le Pen und Macron, zwischen Nationalpathos und multikultureller Weltoffenheit. Sicherheitspolitisch ist die Lage diffus angespannt, omnipräsent die Angst vor Anschlägen. Alles, und vor allem mit einem riesigen Aufgebot, wird darangesetzt, dass die Spiele gelingen.

Siege und Niederlagen, Ambitionen und Illusionen - alles so nah beieinander

So ist auch die heutige Eröffnungsfeier groß gedacht: Prominente Inszenierungsexperten aus Kunst, Film und Literatur haben an dem Drehbuch mitgeschrieben, darunter die Schriftstellerin und Goncourt-Preisträgerin Leïla Slimani. In Büchern wie "All das zu verlieren", "Das Land der Anderen" oder "Dann schlaf auch du" hat sie gesellschaftliche Friktionen und Abgründe menschlicher Seelen tief ergründet und ausgiebig dekliniert. Von ihrer Seite aus dürfte heute Abend nicht nur der schöne Schein ausgestellt werden. Und danach? Gute zwei Wochen wird die Welt beobachten können, wie kräftig in Frankreich die Facetten des Geschehens mit der Realität korrespondieren. Siege und Niederlagen, große Glücksgefühle und enttäuschte Hoffnungen, Ambitionen und Illusionen - alles so nah beieinander.

