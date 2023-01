Nachgedacht: Panzer-Gewissheit und das Urteil der Geschichte Stand: 27.01.2023 07:22 Uhr Kein Thema hat die deutsche Öffentlichkeit zuletzt so bewegt wie die Frage nach Leopard-Panzern für die Ukraine. Eine beunruhigende Diskussion, findet Ulrich Kühn:

von Ulrich Kühn

Der Zufall produziert die besten Pointen. Am Tag, an dem die Deutschen vor Begeisterung erschauern, weil der Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" für neun Oscars nominiert ist - am selben Tag wird bekannt, dass der Kanzler den "Leo" nun doch von der Leine lässt. Die Begeisterung der veröffentlichten Meinung - ja, das war fast Singular - über den Kanzlerbeschluss stand in nichts zurück hinter der Vorfreude auf die Oscars. Zwar spiegelt sich die Einhelligkeit nicht im differenzierteren Bild, das sich aus Meinungsumfragen ergibt. Dennoch herrscht der Eindruck vor: So viel Einigkeit war nie, wenn es ums Waffenliefern ging. Nicht in Nachkriegsdeutschland.

Hören wir Menschen genauer zu, die sich am meinungssichersten äußern

Folgt jetzt die Gegenmeinung, weil sie in der Debatte zu kurz kam? Nein. Es gibt in Deutschland Abermillionen Militärexpertinnen, Berufsdiplomaten, Putin-Psychiater, Historikerinnen, die stets exakt die richtigen Lehren aus dem Wissen ziehen, das sie sich in kürzester Zeit per Wikipedia erarbeitet haben. Diese gepanzerte Gewissheit ist Expertise genug. Sie braucht kein Gegenstück. Stattdessen schlage ich vor: Hören wir Menschen genauer zu, die sich am meinungssichersten äußern. Wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

"Die Geschichte schaut auf uns, und Deutschland hat leider gerade versagt"

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag hat eine Begabung. Während wir anderen bis zur Halskrause in der Gegenwart stecken und strampeln, um den Kopf über Wasser zu halten, weiß sie schon, was die Geschichte sagt, als wäre das eine objektiv-finale Instanz. "Die Geschichte schaut auf uns, und Deutschland hat leider gerade versagt", verkündet sie, nachdem beim Treffen in Ramstein der Leopard nicht freigelassen worden ist.

Während sich Ereignisse entwickeln, über die vielleicht in Jahren historisch Stabiles gesagt werden kann, kennt Frau Strack-Zimmermann schon das Urteil der Geschichte. Es erinnert an Fußballer, die nach dem Pokalfinale stammeln, sie hätten Geschichte geschrieben, was komisch und verzeihlich ist. Weniger verzeihlich, weil der Fall zu ernst liegt, ist das klappernde Pathos der Waffen-Debatte. Deutschland versagt vor der Geschichte - und vier Tage später ist das Versagen schon korrigiert? Also doch nicht - historisch? Das ist kaum ernst zu nehmen.

Panzer: Zerstörung und Erlösung in einem

Als die Pro-Panzer-Entscheidung kam, begrüßte Frau Strack-Zimmermann "eine erlösende Nachricht für das geschundene ukrainische Volk". Erlösung also, die von Religionen vorgesehene endgültige Befreiung von allem Übel - durch Panzer, die im besten Fall helfen, Kriege stillzustellen und zu beenden, aber um den tragischen Preis, selbst Zerstörung zu bewirken? Ist es klug, sich so in der Kategorie zu vergreifen? Qualifiziert das für höchste Ämter?

Was steckt unter diesem Rechthabepanzer?

Apropos höchste Ämter. Jessica Berlin, Politik-Analystin, weiß vor dem ausbleibenden Panzerbeschluss auf Twitter ganz genau, dass wir von "ahnungslosen Sockenpuppen" regiert werden. Als dann doch Leoparden freigegeben werden, nur eben wohlgemerkt erst, nachdem sich die USA entgegen ihrer ursprünglichen Absicht bereiterklärt haben, ihrerseits Abrams-Panzer zu liefern, ein wesentlicher Unterschied - da wissen die Allzu-Gewissen nur eins: Sie hatten trotzdem immer recht, es sei ja exakt so gekommen, wie sie gefordert haben. Stimmt zwar nicht ganz. Aber gegen diese Einsicht schützt der Panzer der Gewissheit. Was steckt unter diesem Rechthaberpanzer? Leider nur ein Ego. Als käme es darauf an, wenn um Krieg und Frieden gerungen wird.

