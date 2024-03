Nachgedacht: Olaf Scholz und das Geschrei Stand: 22.03.2024 10:38 Uhr Die Eröffnung der Leipziger Buchmesse war teilweise sehr laut, Olaf Scholz musste sich mit Störern auseinandersetzen. Was war denn da in Wahrheit los? Ulrich Kühn:

von Ulrich Kühn

Es hatte schon ungewöhnlich begonnen. Wir wurden gebeten aufzustehen und ein Schild hochzuhalten, das wir auf unseren Plätzen vorgefunden hatten: "Demokratie wählen. Jetzt." Und fast alle im Gewandhaus standen auf und hielten ihr Schild in die Höhe, und die Leipziger Buchmesse hatte gleich ihre Bilder, die um die Welt ziehen sollen.

Wenig später schien es kurz doch wie immer zu sein. Leipzigs Bürgermeister Burkhard Jung schmetterte seinen Lieblingsspruch "endlich wieder Buchmesse!" in den Saal und konnte dann aber nicht anders, als einen verzweifelten Appell loszuwerden: "Lasst uns reden über Frieden statt über Krieg!" Ja, das Reden über Frieden, ein Ding, recht inniglich zu wünschen, nur so schwer zu haben in diesen dunklen Zeiten. Ein bisschen Gebrüll wirkt heftiger aufs Gemüt als ein ganzes Publikum mit gut gemeinten Schildern. Es war nämlich so, dass bald nach Jung Olaf Scholz ans Rednerpult trat.

Scholz spricht in anti-brillant-stoischer Manier

Scholz sprach ein bisschen übers Lesen und das Zulassen neuer Gedanken, oder sagen wir: Er wollte sprechen, aber fast sofort unterbrachen ihn Schreie, gellend von hinten im Saal, schwer bis nicht verständlich, manche hörten etwas von Genozid und Blut an den Händen. Scholz, in unvergleichlicher anti-brillant-stoischer Manier, las seine Rede weiter vor, er wirkte auf mich hilflos-trotzig-tapfer, er drang aber nicht mehr durch und versuchte es endlich mit einem robusten "Hör auf zu brüllen, Schluss!" Sprach dann weiter - und das Geschrei hub wieder an, jetzt aus einer anderen Ecke. Eine dritte Stimme wurde vom Publikum durch laute Buh-Rufe übertönt.

Was war passiert? Lautstärke hatte Lautstärke provoziert. Ein offenbar im Manuskript stehender Satz, der gerade dran war, von Scholz per Körperdrehung Richtung Geschrei-Quelle gezielt, bekam einen ungeplanten Sinn: "Folgen wir denen nicht, die uns spalten wollen!" Ja, löblich, ja, richtig, ja, unbedingt. Nur: Wie macht man das? Es tat wohl, dass das Publikum zum Ausdruck brachte, wie sehr ihm das Geschrei missfiel. Aber hatte es nicht, laut gegen laut, das Spaltungsangebot angenommen? Scholz erklärte noch, die "Macht des Wortes", nicht die "Macht des Geschreis" habe uns zusammengeführt. Irgendwann waren die Schreier aus dem Saal geführt worden, die Macht des ungebrüllten Worts war wieder hergestellt, Scholz konnte zu Ende sprechen.

In der Welt des Geschreis ist es mit dem Zuhören schwer

Es blieb aber dem Preisträger des Abends vorbehalten, dem Philosophen Omri Boehm, am Ende der zu langen Feier das Fällige zu sagen: Niederbrüllen, wenn einer spreche, das sei ein "awful mistake", Brüller zerstören gegen auch von ihnen in Anspruch genommene Ideale die "Institution der öffentlichen Rede", also ist es richtig, Gebrüll zu stoppen. Aber es reicht nicht hin. Vielleicht verbirgt sich hinter dem Geschrei ein Anliegen, sogar ein Argument, das gehört werden will. Boehm sprach sehr klug und menschlich über Brüderlichkeit, Wahrheit, Freundschaft und meinte auch Freundschaften zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern, Freundschaften, die es in einer verdunkelten Öffentlichkeit trotz allem gebe. Den Massenmord vom 7. Oktober als "bewaffneten Widerstand“ feiern? Für Boehm "moralischer Bankrott". Wenn andererseits alles, was sein Land in Gaza tue, "Selbstverteidigung" heißt, beschäme ihn das in seiner eigenen Identität.

Deswegen und dagegen: Freundschaft! Palästinensisch-jüdische. Und deutsch-jüdische, die "ein wahres Wunder" sei, das es aber nur geben kann, wenn Platz darin ist für schwierige Wahrheiten. Applaus, alle standen jetzt auf. Was tat die Moderatorin? Dankte für "ausgewogene Worte" zum Nahost-Konflikt. Das war so schräg wie falsch wie schematisch und brachte noch mal beklemmend zum Vorschein, wie ungeheuer schwierig es ist in dieser Welt des Geschreis mit dem Zuhören und Verstehen und dem treffenden Wort.

