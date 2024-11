NachGedacht: Trump, Lindner und andere Kinderschrecks Stand: 07.11.2024 15:17 Uhr Donald Trump ruiniert nicht nur das Welt- und das zwischenmenschliche Klima, sondern auch die Pädagogik, findet Lena Bodewein.

von Lena Bodewein

Ich habe am Mittwoch meine Erziehungsratgeber verbrannt. Und mich ausführlich bei meinem Sohn entschuldigt. Was wir Erwachsenen gerade hinlegen, ist unter aller Kanone! Wie sollen wir denn bitte Vorbild sein?

Wie sollen wir kleinen Kindern ernsthaft nahelegen, dass Lügen schlecht ist? Wenn ein Lügner, Betrüger und Krimineller, Frauenfeind, Rassist und Volksverhetzer zum mächtigsten Mann der Welt gewählt wird?

"Nein, meine Kleine, nicht lügen, das macht man nicht!"

"Doch, das mach' ich, ich will Präsident werden!"

"Vergiss es, meine Kleine, egal, wie viel du lügst, das wirst du nicht, du bist eine Frau"

Das kommt ja auch noch dazu: Bevor die Amerikaner eine Frau, dazu auch noch eine Person of Color ins Amt wählen, dann doch lieber einen verurteilten Verbrecher. Was soll man jetzt den Mädchen, auch den Jungs und allen dazwischen sagen? Dass dieser Traum sich nie erfüllen wird?

Politiker mit null Vorbildfunktion

Hier immerhin gab es schon mal eine Bundeskanzlerin, lang lang scheint es her, besonders lang, weil all die Jahre danach nur Zank und Zähigkeit herrschten. Auch null Vorbildfunktion für die Kinder: Unsere Top-Erwachsenen, also die an der Spitze der Regierung, streiten nur, werfen sich gegenseitig Knüppel zwischen die Beine, sind wahlweise beleidigt, profilierungsgeil, mucksch, verraten ihre Prinzipien, machen sich und selbst die kleinsten guten politischen Regungen lächerlich, bis Papa Schlumpf schließlich die Hutschnur platzt und die Koalition ebenso.

Wer hatte nochmal gesagt: "Lieber gar nicht regieren als falsch regieren?" Ach ja, Christian Lindner war das, in den vergangenen Koalitionsverhandlungen, als er lieber die lähmende Große Koalition über das Land kommen ließ und den Reiter auf dem hohen Ross gab. Warum zum Teufel hat er sich diesmal nicht an sein eigenes Motto gehalten? Nee, jetzt mussten wir drei Jahre "Lieber falsch regieren als gar nicht regieren" aushalten. Vielen Dank auch.

Welche Partei hat eigentlich nochmal dafür gesorgt, dass das Verbrenner-Aus in der EU ausfiel? Ach ja, die Partei, die sich sowieso in die Bedeutungslosigkeit manövriert. Anscheinend so bedeutungslos, dass der zuständige Minister selbst lieber die Partei verlässt, anstatt sein Amt aufzugeben, obwohl sein Auto- und vor allem sein Verbrennerfetischismus nur Schaden anrichten.

Politiker ruinieren Zukunft unserer Kinder

Wir ruinieren die Zukunft unserer Kinder. Hüben wie drüben. Mit Blick auf Wirtschaftsförderung Klimaschutzprogramme zu streichen ist ein Wahnsinn! Woher sollen denn die Ressourcen kommen, wenn die Welt den ökologischen Kollaps erleidet und alles in Hitze und Überschwemmungen versinkt?

Vor einigen Jahren gab es ein - potenziell wegweisendes - Urteil aus Australien: Ein Richter urteilte, dass die Regierung keine weiteren Kohlekraftwerke mehr erlauben dürfe, weil sie eine Fürsorgepflicht habe! Er hat auf die Jugend geschaut, auf deren Zukunft!

Und was passiert? Erst wurde das Urteil rückgängig gemacht, dann wird immer und überhaupt alles, was sich in die richtige Richtung zu bewegen schien, rückgängig gemacht - Trumps Ankündigungen, sein "Drill Baby Drill"-Mantra, sind derartig unheilsschwanger; nach Öl bohren und Kohle fördern: mit voller Fahrt im Verbrenner ins 20. Jahrhundert zurück! Mit allen Konsequenzen.

Präsident der USA gruseliger als Monster

Der Sohn sagte: Früher hat man den Kindern mit Monstern Angst gemacht, heute muss man ihnen nur den Präsidenten der Vereinigten Staaten zeigen, das sei gruselig genug. Nochmals: Entschuldigung.

Ich habe natürlich nicht meine Erziehungsratgeber verbrannt. Erstens ist das eine viel zu große Umweltsauerei und Ressourcenverschwendung. Zweitens sind Bücherverbrennungen niemals nicht nie etwas Gutes. Und drittens habe ich gar keine Erziehungsratgeber, das habe ich nur um des szenischen Einstiegs willen behauptet. Ich habe geflunkert. Das hat Trump schon aus mir gemacht - na, vielen Dank für das tolle Vorbild.

