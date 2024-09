Die Gedichte im September

Hast du das Schloß gesehen,

Das hohe Schloß am Meer?

Golden und rosig wehen

Die Wolken drüber her.



Es möchte sich niederneigen

In die spiegelklare Flut;

Es möchte streben und steigen

In der Abendwolken Glut.



"Wohl hab' ich es gesehen,

Das hohe Schloß am Meer,

Und den Mond darüber stehen,

Und Nebel weit umher."



Der Wind und des Meeres Wallen

Gaben sie frischen Klang?

Vernahmst du aus hohen Hallen

Saiten und Festgesang?



"Die Winde, die Wogen alle

Lagen in tiefer Ruh,

Einem Klagelied aus der Halle

Hört' ich mit Thränen zu."

Weit in nebelgrauer Ferne

Liegt mir das vergang'ne Glück,

Nur an Einem schönen Sterne

Weilt mit Liebe noch der Blick,

Aber wie des Sternes Pracht

Ist es nur ein Schein der Nacht.



Deckte dir der lange Schlummer,

Dir der Tod die Augen zu,

Dich besäße doch mein Kummer,

Meinem Herzen lebtest du.

Aber ach! du lebst im Licht,

Meiner Liebe lebst du nicht.



Kann der Liebe süß Verlangen,

Emma, kann's vergänglich seyn?

Was dahin ist und vergangen,

Emma, kann's die Liebe seyn?

Ihrer Flamme Himmelsglut,

Stirbt sie, wie ein irdisch Gut?