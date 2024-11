Lucy Goachers Debütroman "Abgrund" jetzt als Hörspiel Sendedatum: 01.12.2024 19:00 Uhr Ein Serienkiller, der junge Frauen dazu bringt, sich in ihn zu verlieben, bevor er sie umbringt: der NDR hat Lucy Goachers spannendes Debüt als Hörspiel umgesetzt. Ab 25. November in der ARD Audiothek.

von Susanne Birkner

Clementines kleine Schwester Poppy ist von den Klippen gestürzt. Für die Polizei ist der Fall klar: alles deutet auf Selbstmord hin. Wir Hörerinnen und Hörer wissen jedoch von Anfang an: es war Mord.

Poppy: Er hält mich im Arm - ich fühle mich frei und leicht, habe keine Angst. Ich bin nicht mehr die krankhaft schüchterne Poppy, die niemandem in die Augen sehen kann.

Es ist wunderschön hier und ich liebe dich.

Er holt etwas aus seiner Tasche: eine Kette mit einem Herz, legt sie mir um den Hals und flüstert mir ins Ohr:

ER: Ich liebe dich auch.

Poppy: Dann - stößt er mich und ich falle...

Jenny König als traumatisierte große Schwester

Doch das Hörspiel erzählt von Clementine – und die hat keine Ahnung, dass ihre Schwester gestoßen wurde. Sie ist traumatisiert und voller Schuldgefühle. Denn in der Mordnacht hatte Poppy noch versucht sie anzurufen. Clementine kehrt nach der Beerdigung nicht zu ihrer Forschungsstelle in Harvard zurück, sondern bleibt in England, in der Nähe ihrer Eltern, und jobbt bei einer Telefonhotline für suizidgefährdete Menschen, um anderen in einer ähnlich verzweifelten Lage zu helfen. Für Schauspielerin Jenny König ist Clementine: "Eine Frau, die sich nicht zufrieden gibt und den Sachen auf den Grund geht, außer vielleicht bei sich selbst. Das kommt dann mit einer Vehemenz, die sie selbst auch überrascht. Und die wie eine Zwiebel so verschiedene Schichten, so verschiedene Räume um sich hat, die sie selber auch nicht kennt."

Verliebt in den eigenen Mörder

Eines Abends erhält Clementine bei der Telefonhotline den Anruf eines Mannes, der am Selbstmord seiner Schwester zweifelt. Clementine vertieft sich in Poppys Leben und ist bald ebenfalls sicher, dass ihre Schwester umgebracht wurde - und dass Poppy nicht das einzige Opfer eines perfiden Serienmörders ist, der junge Frauen vor der Tat dazu bringt, sich in ihn zu verlieben.

Daniel: Und? Hast du was herausgefunden?

Clem: Ja. Poppy hatte einen Freund. Ich glaube, er hat sie umgebracht...

Daniel: Was?!

Clem: Ein junger Mann hat sich bei mir gemeldet, den Poppy über Tinder kennengelernt hat. Auf ihrem Handy ist die App gar nicht installiert.

Daniel: Und - wer ist dieser Freund?

Clem: Ich weiß nur, dass er Fotograf ist - er hat offenbar alle Spuren von sich beseitigt...aber ich bin sicher, dass in Poppys Briefen mehr steht. Stell dir vor, Sie lagen die ganzen Monate in Boston. Sie hat mir ein Paket geschickt. Einen Tag vor ihrem Tod. Ich bekomme es spätestens am Samstag. Dann werde ich ihn finden...

Lucy Goachers gelungenes Debüt als Hörspiel

"Abgrund“ ist der hochspannende Debütroman der jungen englischen Autorin Lucy Goacher. Bis zum Schluss weiß man nicht, wer der Mörder sein könnte, aber man ahnt: es ist einer der Männer aus Clementines Umfeld: der lustige Mitbewohner, der nette Kollege von der Telefonhotline, der nerdige Nachbar, dem sie ständig zufällig begegnet… und: dass der Serienkiller es nun auf sie abgesehen hat! "Beim ersten Lesen ging mir das auch so, ich hab das als Pingpong bezeichnet: ich war wie so ein kleiner Ball, der natürlich alle Fährten aufnimmt und man geht das so mit, und es ist einfach so ein guter Krimi, und man überlegt: wer könnte es sein?" sagt Jenny König. Clementine wird immer unsicherer: wem kann sie überhaupt noch trauen?

Clem: Der Herzanhänger. Der kleine grüne Stein. Er hat die Kette gezeichnet. Exakt so, wie sie aussieht. Woher kann er das wissen?

Psychologischer Krimi über Frauenhass

Die Zerrissenheit dieser an sich so selbstbewussten, klaren Wissenschaftlerin setzt die Schauspielerin Jenny König großartig um, unter der souveränen Regie von Irene Schuck, die auch die Bearbeitung geschrieben hat. "Und das fand ich so spannend, auch in der Arbeit mit Irene, dass man nicht diese Krimi-Klaviatur abspielt, sondern dass man sagt, wer sind die Figuren, und was ist der Reiz der Spielszene, und das ist das Schöne an dieser Fassung jetzt auch." "Abgrund" – ein psychologischer Krimi über Frauenhass. Neben Jenny König mit unter anderem: Julian Greis, Sebastian Urzendowsky, Matti Krause, Alina Stiegler, Hanna Plaß, Meryem Ebru Öz und Patrick Güldenberg.

Abgrund Originaltitel

The Edge



Autorin

Lucy Goacher



Übersetzung

Katharina Naumann



Bearbeitung und Regie

Irene Schuck



Regieassistenz

Luca Toboll



Cast

Jenny König (Clem "Clementine"), Sebastian Urzendowsky (Daniel), Matti Krause (Patrick), Oda Thormeyer (Mutter), Tilo Werner (Vater), Julian Greis (Liam), Toini Ruhnke (Rachel/Gerichtsmedizinerin), Patrick Güldenberg (Cliff), Pauline Rènevier (Emily) Johannes Hegemann (David), Cornelia Schirmer (Lamina), Meryem Ebru Öz (Eliza), Kristin Alia Hunold (Zula), Leonie Landa (Jodie), Alina Stiegler (Poppy), Hanna Plaß (Jenna), Beate Rysopp (Sprecherin), Moritz Gottwald (Untersuchungsbeamter)



Besetzung

Dagmar Titz und Marc Zippel



Technische Realisation

Sebastian Ohm



Redaktion und Dramaturgie

Susanne Birkner



Produktion

NDR 2024

