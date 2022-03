Warum fordert Russland Kunstwerke aus europäischen Museen zurück? Stand: 14.03.2022 18:51 Uhr Die Petersburger Eremitage fordert von italienischen Museen zwei kostbare Leihgaben zurück. Das ruft bei Beobachtern Sorgen hervor: Was, wenn jetzt auch hiesige Museen Leihgaben zurückgeben müssen?

Kunst im Krieg - vor ein paar Tagen hat der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, in Reaktion auf den Überfall Russlands auf die Ukraine, die Zusammenarbeit mit russischen Museen und Institutionen eingefroren. Zitat: "Wir haben im Augenblick unsere Projekte und Zukunftspläne erst einmal auf Eis gelegt". Nun scheint es so, als werde Kunst erneut Spielball des Krieges. Fragen dazu an Reinhard Spieler, den Direktor des Sprengel-Museums in Hannover.

Herr Spieler treibt sie auch ein bisschen die Sorge um, in Kürze jede Menge Leihgaben zurückgeben zu müssen?

Reinhard Spieler: Also, wir haben im Moment zum Glück keine Leihgaben aus Russland, also haben diese Problematik nicht. Nichtsdestotrotz sind auch wir betroffen. Wir waren gerade im November vergangenen Jahres noch in Moska, und hatten ein neues, großes Kooperationsprojekt mit der Tretjakow-Galerie erst begonnen. Das - denke ich - liegt erst mal auf Eis. Wir werden trotzdem weiter daran arbeiten, haben wirklich sehr gute Beziehungen zu den Kolleginnen und Kollegen dort. Aber mit einer staatlichen Institution ist es im Moment für uns schwierig offiziell zusammenzuarbeiten.

Was steckt denn jetzt hinter dieser aktuellen Rückgabeforderung, die ja erst mal ein bisschen befremdlich erscheint?

Spieler: Also, es sind Leihgaben für Ausstellungsprojekte in Italien und Frankreich. Und vor allen Dingen in Frankreich gibt es ein Großprojekt: die Sammlung Morozov. Eine der bedeutendsten Sammlungen, Wegbereiter der Moderne überhaupt, mit Werken der Künste Matisse, van Gogh, Renoir, Manet und so weiter, die aus der Eremitage, aus dem Puschkin-Museum und aus dem Russischen Museum in Sankt Petersburg stammen. Da sind in Frankreich relativ schnell jetzt Rufe laut geworden, die Sammlung einfach zu beschlagnahmen und erst mal quasi in Pfand zu nehmen und abzuwarten, wie sich was in dem Krieg weiterentwickelt. Vor dem Hintergrund haben jetzt die Institutionen in Russland begonnen, ihre Leihgaben einfach zurückzufordern.

Werden da jetzt ihre Kolleginnen und Kollegen in Russland in so eine Art Sippenhaft genommen? So nach dem Motto: "Das zahlen wir euch jetzt heim, denn wir sind mit dem, was euer Präsident macht, nicht einverstanden!"

Spieler: Also imagemäßig schon, aber umgekehrt ist es ja jetzt erst mal so: Wenn die russischen Institutionen, die Leihgaben, die sie für Ausstellungsprojekte zu uns gegeben haben, jetzt zurückfordern aufgrund der Drohung von italienischen oder französischen Institutionen, die Leihgaben einfach erst mal zu beschlagnahmen (so wie die Jachten von russischen Oligarchen), dann kann ich vor diesem Hintergrund die Kolleginnen und Kollegen in Russland verstehen, dass sie sagen: Wenn jetzt eine Gefahr besteht, dass wir unsere Werke gar nicht zurückkriegen, dann werden wir sie jetzt sofort zurückholen. Das würden wir genauso machen. Wenn wir etwas nach Russland gegeben hätten und Herr Putin lässt verlauten: "Wir beschlagnahmen die Werke aus dem Sprengel-Museum", dann würde ich am nächsten Tag eine Spedition beauftragen und die Institutionen anweisen, die Werke sofort zurückzuschicken.

Geht das denn so ohne Weiteres? Es gibt da ja in der Regel ausgefeilte Leihverträge.

Spieler: Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Ecke die Forderung wirklich kam. Grundsätzlich geht es natürlich nicht. Ich kann ja nicht einfach fremden Besitz beschlagnahmen. Ich weiß auch nicht, wie das bei den der Jachten von den Oligarchen funktioniert, das ist ja erst mal Privatbesitz. Ich weiß nicht, wer da Zugriff hat und auf welcher Rechtsgrundlage. Aber natürlich gibt es Leihverträge, und die Museen schützen dieses Recht auch explizit. Da ist klar, wenn sie es zurück wollen, dann geht es am nächsten Tag sofort zurück. Das haben die italienischen Museen auch sofort zugesichert. Aber unter uns Kulturleuten ist das ein absolutes No-Go. Wir würden nie auf die Idee kommen, eine Leihgabe, die uns jemand anders großzügigerweise zur Verfügung stellt, der Beschlagnahmung freizugeben. Das ist ein Rechtsbruch und ich bin kein Jurist, aber das wird in keinem Völkerrecht so gegeben sein. Zumal Kulturgut unter dem besonderen Schutz der Haager Konvention auch im Kriegsrecht steht. Aber man muss jetzt dazusagen, Italien und Frankreich stehen nicht im Krieg mit Russland. Also es gibt dafür überhaupt keine Handhabe.

Halten sie diese (Kultur-)Institutionen überhaupt für "ansprechbar", wenn es um Verantwortung in Russland geht? Denn die liegt doch eigentlich im Kreml und nicht wirklich in Petersburg, in der Eremitage.

Spieler: Also ich kann nur sagen, wir schätzen unsere Kolleginnen und Kollegen außerordentlich. Die, die ich kenne, stehen überhaupt nicht im Verdacht, irgendwie mit Putin gemeinsame Sache zu machen. Aber staatliche Institutionen können sich natürlich nicht einfach sich gegen die Regierung stellen. Insofern sollten wir mit Umsicht Unterstützung anbieten. Man muss da vorsichtig sein, wie man da agiert, weil auch die Korrespondenz wahrscheinlich überwacht wird. Aber meine Haltung ist auf alle Fälle, den Kolleginnen und Kollegen dort so viel freundschaftliche Unterstützung anzubieten wie möglich.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe

