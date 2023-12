Wie erleben muslimische Jugendliche die Vorweihnachtszeit? Stand: 08.12.2023 06:00 Uhr Noch zwei Wochen bis Heiligabend - bei vielen Menschen kommt langsam weihnachtliche Stimmung auf. Aber wie ist es für Menschen, die in Deutschland aufwachsen, aber eigentlich gar kein Weihnachten feiern, weil sie Muslim*innen sind?

von Leonie Hartge

Etwa 30 Jugendliche schlängeln sich auf dem mit Schneematsch bedeckten Gehweg. Die zwei islamischen Religionsklassen der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg bei Hannover sind auf dem Weg zur jährlichen Moschee-Besichtigung. Alle Schülerinnen und Schüler haben sich bewusst entschieden, hier zu sein. Sie haben eine Verbindung zum Islam - die meisten von ihnen sind selbst Muslime. Und sie sind in Deutschland aufgewachsen, mit vielen christlichen Traditionen - die selten so präsent sind wie jetzt in der Vorweihnachtszeit.

"So richtig feiern wir es nicht, aber manchmal nutzen wir die Zeit, um mit der Familie zusammen zu sein. Aber wir feiern nicht richtig Weihnachten mit Geschenken oder so", erzählt Jasmin Khan. Die Muslima geht in die zehnte Klasse der Marie-Curie-Schule. Die Adventszeit genießt sie: "Ich mag es auch gerne, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder mit Freunden Kekse zu backen oder so. Ich find's eigentlich immer ganz toll."

Wie ist die Adventszeit für muslimische Kinder?

Aufwachsen in Deutschland - das bedeutet für viele muslimische Jugendliche, unterschiedliche religiöse Feste miteinander in Einklang zu bringen: "Ich habe mich als Kind schon so ein bisschen danach gesehnt, auch mal so etwas zu bekommen", sagt Sena. "Ich war mir ja nicht so im Klaren darüber, dass Weihnachten ein christliches Fest ist. Wobei mir mein Vater einmal auch Geschenke gekauft hat, damit ich mich nicht benachteiligt fühle."

"Am Anfang wusste ich nicht, was Weihnachten ist - mit etwa vier Jahren habe ich es dann erst herausgefunden" erzählt Elyesa. "Dann habe ich die Tannenbäume entdeckt und habe meine Mutter gefragt, ob ich auch Geschenke bekomme - und habe dann ein Spielzeug-Auto bekommen."

Gleiche Botschaft - ob im Koran oder in der Bibel

Dass religiöse Feste wie Weihnachten Fragen für die Jugendlichen aufwerfen, ist für Ozman Közén klar. Er ist Lehrer für Islamische Religion an der Marie-Curie-Schule: "Ich kann mich entsinnen, dass in Jahrgang zehn zum Beispiel häufig die Frage kommt: Wie gehen wir überhaupt mit Weihnachten um? Was bedeutet das für uns? Den Schülerinnen und Schülern ist durchaus bewusst, dass Weihnachten auch eine religiöse Ebene hat. Aber welche genau, das ist nicht ganz klar."

Diese religiöse Ebene der Weihnachtszeit kann viel Spielraum für das Verständnis zwischen Christentum und Islam bieten, sagt die islamische Theologin Hamideh Mohagheghi. Denn die Geschichte von Jesu Geburt wird auch im Koran erzählt: "Die Ungewöhnlichkeit seiner Geburt ist auch ein Thema im Koran, ähnlich wie das auch im in der Bibel dargestellt wird", so Mohagheghi. "Ein großer Unterschied ist, dass Maria, Jesus' Mutter, eine große Rolle im Islam und im Koran spielt. Dort wird er immer Jesus, Sohn Marias genannt. Diese Bezeichnung ist eine Abgrenzung zu christlicher Vorstellung: Sohn Gottes."

Aber die Botschaft von Jesus bleibt für Sie die gleiche - ob im Koran oder in der Bibel: "In diesem Sinne ist er ein Prophet, der eine universelle Botschaft gebracht hat. Auch viele Prinzipien und Werte, die man im Christentum findet, findet man auch im Islam."

Weihnachten: "Ein transkulturelles Phänomen"

Auch Religionslehrer Ozman Közén sieht: Weihnachten hat für die Jugendlichen inzwischen eine Bedeutung, die über die ursprüngliche, christliche, hinausgeht: "Die Frage ist: Was bedeutet Weihnachten feiern? Ich würde sagen, dass meine Schülerinnen und Schüler größtenteils keine Weihnachtsfeier zu Hause in dem Sinne haben. Aber sie haben durchaus gewisse Elemente von der Weihnacht allgemein. Das ist so ein transkulturelles Phänomen, kultur- und religionsübergreifend."

Die Schülerinnen und Schüler genießen die Adventszeit, auch wenn Weihnachten kein muslimisches Fest ist. "Ich mag an Weihnachten dieses weihnachtliche Gebäck wie Lebkuchen. Und auf den Weihnachtsmarkt gehen wir auch sehr oft, wenn wir frei haben", sagt Eda."

