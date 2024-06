Sehnsucht, Intimität, Romantik: Chormusik preist die Begegnung Stand: 05.06.2024 06:00 Uhr Wer bin ich? Im Hier und Jetzt, mit all meinen Gefühlen und in Beziehung zu anderen? Die Zeit der Romantik fokussierte das Selbst ebenso wie Begegnungen zwischen Mensch und Mensch oder Mensch und Natur. Das neue Album "Rencontre" des figure humaine kammerchores schlägt eine Brücke zwischen deutscher und französischer Romantik.

In der Zeit der Romantik stand bei Komponistinnen und Komponisten das subjektive Empfinden im Vordergrund. Beziehung, Begegnung und damit verbundene Gefühle waren ebenso Thema wie Überirdisches oder Vergangenes. Ideen, Gedanken und Weltanschauungen, die aus diesen Betrachtungen resultierten, fanden ihren Ausdruck auch in Werken der schönen Künste. In der Musik ist die wohl romantischste Ausdrucksform das Kunstlied. Wegweisend dafür war der französische Komponist Gabriel Fauré. Am 4. November 2024 jährt sich sein Todestag zum 100. Mal. Von der Sehnsucht einer geheimen, intensiven Liebe handelt etwa Faurés Kunstlied "Le secret - Das Geheimnis".

Begegnungen von Menschen und Kulturen

Denis Rouger, Leiter des figure humaine kammerchores, hat mehrere spätromantische Sololieder für Chor bearbeitet. Entstanden ist daraus das neue Album des Stuttgarter Ensembles. Dabei ist der Titel "Rencontre" Programm: Begegnungen - von Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht - stehen im Fokus. Die Komponist:innen der bearbeiteten Kunstlieder stehen alle in einer Beziehung zueinander: Camille Saint-Saens, Charles Gounod und Fanny Hensel - und Fauré im Mittelpunkt. So schlägt das Album immer wieder Brücken zwischen der deutschen und französischen Romantik und Kultur. Bei den Chor-Bearbeitungen der Solo-Lieder hat Rouger die begleitende Klavierstimme nicht verändert. Die Kunst bestand unter anderem darin, die Solo-Gesangsstimme in verschiedene Chorstimmen aufzufächern.

Fauré im Fokus

Fauré liebte die intime, kammermusikalische Besetzung: Tiefe emotionale Ausdruckskraft, Eleganz, Raffinesse und funkelnde Klangfarben zeichnen seine Kompositionen aus. Dabei folgt, so Denis Rouger, insbesondere ein Lied Faurés der romantischen Tradition: "Aurore - Morgendämmerung", nach einem Gedicht von Armand Silvestre. Es beginnt mit den Zeilen: "Aus den Gärten der Nacht fliegen die Sterne in die Höhe, goldene Bienen, von unsichtbarem Honig angezogen, und das Morgengrau, das in der Ferne seine reine Leinwand spannt, durchwirkt mit Silberfäden den blauen Mantel des Himmels".

Dirigent Denis Rouger kommt ursprünglich aus Paris. Er war von 1993 bis 2003 Chorleiter an der Kathedrale Notre Dame, zwei Jahre in gleicher Funktion dann auch noch an der Madeleine, eine weitere geschichtsträchtige Kirche in Paris - ganz in der Nähe des Place de la Concorde gelegen. Komponisten wie Saint-Saens und Fauré waren hier als Organisten tätig, auch Widor und Nadia Boulanger. In Stuttgart hat er im Jahr 2016 den figure humaine kammerchor gegründet, mit dem er mittlerweile regelmäßig bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen oder bei dem Festival "Les rencontres musicales" in Frankreich auftritt. Die ganze Chormusik-Sendung zum Thema Begegnungen von Eva Schramm können Sie hier nachhören.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Chormusik | 05.05.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik