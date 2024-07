Chormusik von Mendelssohn: "Musik, die flasht" Stand: 25.07.2024 06:00 Uhr Der MDR Rundfunkchor hat 2023 sein Album "Choral Works" veröffentlicht - mit Chorwerken von Mendelssohn Bartholdy. "Ich bin jedes Mal wieder geflasht von dieser Musik", sagt Philipp Ahmann vom MDR Rundfunkchor bei NDR Kultur.

"Jauchzet dem Herrn alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken." Die Vertonung des Psalms 100 von Felix Mendelssohn Bartholdy beginnt jubelnd und erhaben. Dann aber, zu Beginn des dritten Verses, führt Mendelssohn sämtliche Stimmen, Männer wie Frauen, in die tiefen Register: "Erkennet, dass der Herr Gott ist." Hier herrscht kein Jubel mehr, sondern andächtige Ehrfurcht.

AUDIO: MDR Rundfunkchor: "Jauchzet dem Herrn, alle Welt" von Felix Mendelssohn Bartholdy (4 Min) MDR Rundfunkchor: "Jauchzet dem Herrn, alle Welt" von Felix Mendelssohn Bartholdy (4 Min)

Geschrieben 1844 ist es eines von vielen berührenden und klug komponierten Werken in seinem geistlichen Œuvre - und das Eröffnungsstück auf dem Album "Choral Works" des MDR Rundfunkchores. Es ist am 7. Juli 2023 bei Pentatone erschienen und versammelt Chorwerke - ausschließlich von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Doch davon gibt es schon so viele. Warum also noch eine weitere hinzufügen, worin liegt da der Mehrwert?

Klangfülle, Disziplin und Größe des Chores

Der MDR Rundfunkchor ist mit 72 Stimmen vergleichsweise groß - und das prädestiniert ihn geradezu Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy aufzuführen. Denn Mendelssohn hatte für seine geistlichen Chorwerke meist größere Klangkörper zur Verfügung und komponierte ihnen quasi auf den Leib. So bestand gerade für den MDR Rundfunkchor die Möglichkeit, Mendelssohns Klangideal sehr nahe zu kommen. Philipp Ahmann, der zehn Jahre lang das NDR Vokalensemble dirigierte, ist seit 2020 künstlerischer Leiter des MDR Rundfunkchores in Leipzig. Die Größe des Chores ist, so Ahmann, auch seine Stärke:

"Der MDR Rundfunkchor ist trotz seiner Größe sehr gut in der Lage, klanglich homogen und ausgewogen zu singen. Zugleich entwickelt er die nötige Flexibilität, die man für die verschiedenen Stile benötigt. Der Chor kann sehr schlank und transparent singen - und genau diese Klangfülle und Disziplin sind Grundlage für die Musik von Felix Mendelssohn."

Eine besondere Werk-Auswahl in vielerlei Hinsicht

Im offiziellen Werkverzeichnis Mendelssohns sind über 700 Kompositionen gelistet. Da galt es neben der Eignung des Chores, auch eine repräsentative, aber zugleich originelle Auswahl zu treffen, um dem Album "Choral Works" seine Daseinsberechtigung zu verleihen. 16 beispielhafte Chorwerke hat Chorleiter Philipp Ahmann gefunden - alle a cappella und mit besonderem Augenmerk darauf, ob er die Erstfassung oder die revidierte Fassung auswählt für die CD.

Darunter ist die berühmte Motette "Denn er hat seinen Engeln befohlen über Dir", die viele Chöre in ihrem Repertoire haben. Mendelssohn hatte sie ursprünglich für den Gottesdienst komponiert und später in sein Oratorium Elias integriert. Das war damals zunehmend Praxis: Man wollte die Musik aus funktionalen Zusammenhängen, also auch Gottesdiensten, lösen und so gelangte geistliche Musik aus der Kirche in den Konzertsaal. Mendelssohns Oratorien "Paulus" und "Elias" sind Beispiele dafür. "‘Denn er hat seinen Engeln befohlen‘ ist vielleicht eines der besten Stücke von Mendelssohn", schwärmt Ahmann. "Besonders interessant ist, dass die achtstimmige a cappella-Fassung zuerst da war und er das Stück später nur in den ‚Elias‘ übernommen hat."

AUDIO: MDR Rundfunkchor: "Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir" von Felix Mendelssohn Bartholdy (3 Min) MDR Rundfunkchor: "Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir" von Felix Mendelssohn Bartholdy (3 Min)

Trotz zahlreicher Veröffentlichungen: Eine Welt-Ersteinspielung

Wie nähert sich ein Dirigent der Musik Mendelssohns, die doch schon so vielfach eingespielt und aufgeführt wurde? Wie findet man das Neue im Altbekannten? Philipp Ahmann stellt das Werk vor den Komponisten, geht vom Stück selbst aus. "Mir war es bei diesen Aufnahmen wichtig, das Kontemplative und auch das Ernsthafte der Texte rüberzubringen und gleichzeitig Beweglichkeit in der Phrasierung zu behalten, sodass die Musik nicht allzu sehr ins Weihevolle abgleitet."

Außerdem konnte Ahmann die Produktion mit einer musikalischen Novität bereichern: "Natürlich glaubt man bei so einem berühmten Komponisten, nichts Neues mehr entdecken zu können, aber: Es ist uns gelungen, auf dieser CD eine Welt-Ersteinspielung zu präsentieren." Es ist das achtstimmige "Heilig", ein nur zwei Minuten langes Stück. Es wurde erst kürzlich entdeckt und war daher noch von keinem Ensemble eingespielt worden. "Das ist natürlich das i-Tüpfelchen für so eine CD-Produktion", freut sich Ahmann.

AUDIO: MDR Rundfunkchor: "Heilig. Lied für achtstimmigen Chor a cappella" von Felix Mendelssohn Bartholdy (2 Min) MDR Rundfunkchor: "Heilig. Lied für achtstimmigen Chor a cappella" von Felix Mendelssohn Bartholdy (2 Min)

Es gibt kein Genug, denn es ist "Musik, die flasht"

Weitere außergewöhnliche Fassungen machen die CD zu etwas Besonderem: So auch die revidierte Fassung der Motette "Richte mich Gott", die eher selten gespielt wird im Gegensatz zur Erstfassung und ebenso besonders: die Motette "Warum toben die Heiden".

AUDIO: MDR Rundfunkchor: "Richte mich, Gott" von Felix Mendelssohn Bartholdy (4 Min) MDR Rundfunkchor: "Richte mich, Gott" von Felix Mendelssohn Bartholdy (4 Min)

"Wir haben uns bei beiden Werken für die revidierte Fassung entschieden, weil es in beiden Fällen die letztgültige Fassung ist", erklärt Ahmann. Eines seiner ganz persönlichen Highlights gehört ebenfalls zum Repertoire: "‘Richte mich Gott‘ hat so zahlreiche Farben und diese besonders starke Expressivität. Am Anfang geht es um die Stärke durch Gott, dargestellt in einer einstimmigen, archaischen Melodie des Männerchores. Und dann der Frauenchor, der zweimal flehentlich antwortet auf die Männer. In der dritten Wiederholung öffnet sich ein ganz weiter Horizont, das Licht, so heißt es im Text, und die Wahrheit durchströmen den Raum und die Zuhörerschaft mit einem überwältigenden, strahlenden und warmen Klang. Ich bin jedes Mal wieder geflasht, von dieser Musik, die so berührend ist und sich derartig einbrennt in die Seele und in das Herz."

Die ganze Chormusik-Sendung zu Felix Mendelssohn Bartholdy von Petra Rieß können Sie nachhören.

AUDIO: Chormusik (53 Min) Chormusik (53 Min)

Weitere Informationen Chormusik In der Sendung präsentieren wir Singen auf höchstem Niveau. Chormusik aus allen Jahrhunderten, aus allen Ländern und Zeiten und Chöre aus aller Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Chormusik | 23.06.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik