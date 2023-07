ARD Radiofestival 2023: Konzert-Höhepunkte von NDR Kultur Stand: 08.07.2023 06:00 Uhr Ab dem 8. Juli präsentieren die ARD Kulturradios zehn Wochen lang gemeinsam Höhepunkte aus dem Programm der gesamten ARD. NDR Kultur ist in diesem Jahr mit einigen besonderen Konzerten dabei.

Ausgewählte klassische Konzerte, Lesungen aus interessanten Romanen, hintergründige Gespräche, besten Jazz und Kabarett aus dem Gemeinschaftsangebot der ARD - all das bietet das ARD Radiofestival, das in diesem Jahr vom 8. Juli bis zum 15. September läuft. Federführend für das Festival ist in diesem Jahr rbbKultur.

Konzerte beim ARD Radiofestival

Das ARD Radiofestival bietet die Höhepunkte der Sommerfestivals aus ganz Europa. Von Salzburg bis Schleswig-Holstein, von Bayreuth bis Bremen, von Rudolstadt bis Regensburg - die musikalische Landkarte ist weit gespannt. Allein elf Opern sind in voller Länge zu hören, unter anderem von Purcell, Mozart, Bellini und Wagner. Von Christian Thielemanns Auftakt mit einem spektakulären Verdi-Programm in München bis zu den Preisträgerkonzerten des ARD-Wettbewerbs sind 70 aufregende Abende im Radio zu erleben, die Highlights daraus auch in der ARD Mediathek.