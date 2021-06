Wiebke Puls liest "Das Land der Anderen" von LeÏla Slimani Stand: 06.06.2021 12:00 Uhr LeÏla Slimanis historischer Roman handelt von einer Elsässerin und ihrem aus Marokko stammenden Mann am Ende des Zweiten Weltkriegs.

Die 1981 geborene französisch-marokkanische Schriftstellerin hat früh für Furore gesorgt. 2016 wurde ihr Roman "Chanson douce" (auf Deutsch erschienen als "Dann schlaf auch du") in Windeseile zum Bestseller. Slimani erhielt den Prix Goncourt, eine Verfilmung des Buches folgte. In "Das Land der Anderen" lässt die Autorin eine junge Elsässerin den Schritt nach Marokko wagen, mit ihrem Mann Amine, in den sie sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs verliebt hat. Sie leben auf dem Hof, den Amine geerbt hat - in einer ernüchternden Realität, die durch französischen Kolonialismus und patriarchale Traditionen geprägt ist.

Zu hören sind die Lesungen vom 7. Juni bis zum 25. Juni, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier im Internet.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/15 7. Juni 2021 8.30 Uhr 2/15 8. Juni 2021 8.30 Uhr 3/15 9. Juni 2021 8.30 Uhr 4/15 10. Juni 2021 8.30 Uhr 5/15 11. Juni 2021 8.30 Uhr 6/15 14. Juni 2021 8.30 Uhr 7/15 15. Juni 2021 8.30 Uhr 8/15 16. Juni 2021 8.30 Uhr 9/15 17. Juni 2021 8.30 Uhr 10/15 18. Juni 2021 8.30 Uhr 11/15 21. Juni 2021 8.30 Uhr 12/15 22. Juni 2021 8.30 Uhr 13/15 23. Juni 2021 8.30 Uhr 14/15 24. Juni 2021 8.30 Uhr 15/15 25. Juni 2021 8.30 Uhr

