Svenja Wasser liest "Bei den großen Vögeln" von Annina Haab Stand: 23.08.2021 08:30 Uhr In Annina Haabs "Bei den großen Vögeln" legt eine junge Frau die Momente des Lebens ihrer Großmutter wie Mosaiksteine zusammen. Doch nur lückenhaft kommt ein Bild zum Vorschein.

Im Schweizer Rheintal ist die Großmutter geboren, als Bauernkind, im Riet. Aus ihrer ersten Anstellung hat sie sich damals heimgeschwindelt. Jetzt soll ihre Wohnung aufgelöst werden, sie muss ins Heim. Der Pelz, die Tücher, ihr Schmuck - was davon kommt mit, was lässt sie zurück? Bleiben von einem langen Leben letzten Endes nur ein paar Geschichten? Und von diesen wiederum nur die mit Bedacht weitererzählten? Aus liebevoller Distanz rekonstruiert Annina Haabs Roman ein Frauenleben in der Schweiz. Und damit die kleine, große Lebenswirklichkeit einer vorangegangene Generation.

