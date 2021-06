Lesungen im Sommer: Zwölf literarische Debüts in zwölf Wochen Stand: 28.06.2021 00:00 Uhr Die Kulturradios der ARD bieten eine Bühne für den literarischen Nachwuchs und stellen jede Woche einen Roman in fünf Folgen vor. Hören Sie die Lesungen zwölf Wochen bei uns im Radio und zwölf Monate online.

Einen Sommer lang verreisen das ARD Radiofestival und die Reihe Am Morgen vorgelesen in die neue deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Es ist ein Debütantenball der besonderen Art, der in unterschiedliche Welten führt und doch einen besonderen Chor gegenwärtiger literarischer Stimmen darstellt.

Wir begleiten eine trauernde Reisegesellschaft nach Südfrankreich, erleben eine Trennung im Rückwärtsgang, steigen ein in die deutsch-österreichische Geschichte oder ab in einem verfallenen rheinischen Kurort. Wir begegnen alten Damen, von denen es gilt Abschied zu nehmen und jungen Frauen, die ihre Geschichte in Südamerika suchen. Lassen Geheimgesellschaften Träume ausspionieren und rauschen in einer Stimmencollage durch die Psyche eines jungen Mannes.

Machen wir uns also zusammen zwölf Wochen lang auf den Weg: Was die menschliche Fantasie vermag, was Sprache, was Literatur vermögen - Sie erleben es vom 28. Juni bis zum 17. September in Am Morgen vorgelesen. Und nochmals abends ab 23:05 Uhr im ARD Radiofestival. Nach der Ausstrahlung stehen alle zwölf Lesungen zwölf Monate zum Download bereit.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie die Beiträge auf Ihrem Smartphone.

Die Lesungen in der Übersicht 28.06. bis 02.07.2021

"Yona"

Inka Löwendorf liest aus dem Roman von Nastasja Penzar

(Produktion: MDR 2021)



05.07. bis 09.07.2021

"Windstill"

Isabella Bartdorff liest aus dem Roman von Ilia Vasella

(Produktion: SWR 2021)



12.07. bis16.07.2021

"Unsere anarchistischen Herzen"

Lisa Hrdina und Marina Frenk lesen aus dem Roman von Lisa Krusche

(Produktion: WDR 2021)



19.07. bis 23.07.2021

"Wie man mit einem Mann unglücklich wird"

Lisa Hrdina liest aus dem Roman von Ruth Herzberg

(Produktion: rbb 2021)



26.07. bis 30.07.2021

"Wir sind allein unter den Bäumen"

Bernhard Conrad liest aus dem Roman von Jonathan Böhm

(Produktion: NDR 2021)



02.08. bis 06.08.2021

"Ein Spalt Luft"

Marek Harloff liest aus dem Roman von Mischa Mangel

(Produktion: SR 2021)



09.08. bis 13.08.2021

"Amanecer"

Sarah Grunert liest aus dem Roman von Sophie Stein

(Produktion: HR 2021)



16.08. bis 20.08.2021

"Restlöcher"

Maren Kroymann liest aus dem Roman von Lena Müller

(Produktion: NDR 2021)



23.08. bis 27.08.2021

"Bei den großen Vögeln"

Svenja Wasser liest aus dem Roman von Annina Haab

(Produktion: WDR 2021)



30.08. bis 03.09.2021

"Was der Fall ist"

Marek Harloff liest aus dem Roman von Thomas Duarte

(Produktion: SWR 2021)



06.09. bis 10.09.2021

"Die Gegenstimme"

Franziska Hackl, Barbara Horvaht und Thiemo Strutzenberger lesen aus dem Roman von Thomas Arzt

(Produktion: BR 2021)



13. bis 17.09.2021

"Trennungsroman"

Torben Kessler liest aus dem Roman von Anna Brüggemann

(Produktion: RB 2021)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 28.06.2021 | 08:30 Uhr