Fabian Busch liest "Die Überlebenden" von Alex Schulman

Der 1976 geborene Alex Schulman ist in seiner Heimat Schweden ein bekannter Journalist und Blogger. "Die Überlebenden" ist sein erster Roman. Es ist die Geschichte dreier Brüder, die nach dem Tod ihrer Mutter an den Ort ihrer Kindheit zurückkehren: ein Holzhaus an einem See im Wald. Einst buhlten sie um die Liebe ihrer unberechenbaren Mutter - heute können sie kaum mehr miteinander sprechen. Was ist vor 20 Jahren im Haus am See geschehen? Es bleibt ein Rest Hoffnung, den Riss in ihrer Welt zu kitten. Spannend und psychologisch einfühlsam schildert Schulmann eine Reise in ein altes Trauma.

Zu hören sind die Lesungen vom 20. September bis zum 6. Oktober, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen diee Folgen sieben Tage zum Download bereit.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/13 20. September 2021 8.30 Uhr 2/13 21. September 2021 8.30 Uhr 3/13 22. September 2021 8.30 Uhr 4/13 23. September 2021 8.30 Uhr 5/13 24. September 2021 8.30 Uhr 6/13 27. September 2021 8.30 Uhr 7/13 28. September 2021 8.30 Uhr 8/13 29. September 2021 8.30 Uhr 9/13 30. September 2021 8.30 Uhr 10/13 1. Oktober 2021 8.30 Uhr 11/13 4. Oktober 2021 8.30 Uhr 12/13 5. Oktober 2021 8.30 Uhr 13/13 6. Oktober 2021 8.30 Uhr

