Lesung: "Memoiren einer Idealistin" von Malwida von Meysenbug Stand: 29.06.2023 15:06 Uhr Steffi Helmar liest aus dem Erinnerungsbuch von Malwida von Meysenbug.

Malwida von Meysenbug wurde 1816 in Kassel als Tochter eines kurhessischen Ministers in einer adelsbewussten und feudalistisch gesonnenen Familie geboren. Sehr ungewöhnlich für ihre Zeit, gelang es ihr, sich im Verlauf ihres ereignisreichen Lebens vom reaktionären Denken ihres Elternhauses zu emanzipieren, um an den sozialen und politischen Bewegungen ihrer Zeit teilzunehmen, wie die Emanzipation der Frauen und der Sozialismus. Ihre "Memoiren einer Idealistin zwischen zwei Revolutionen 1830 und 1848" erschienen 1876 auf Deutsch und fanden viele Bewunderer, darunter Friedrich Nietzsche.

Zu hören sind die Lesungen vom 3. bis zum 7. Juli jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/5 3. Juli 2023 22:00 Uhr 2/5 4. Juli 2023 22:00 Uhr 3/5 5. Juli 2023 22:00 Uhr 4/5 6. Juli 2023 22:00 Uhr 5/5 7. Juli 2023 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher