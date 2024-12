Weihnachtsgottesdienste 2024 in Radio und TV: Eine Übersicht Stand: 21.12.2024 06:00 Uhr Der Besuch in der Kirche gehört für viele zu Weihnachten dazu. Doch auch von zu Hause kann man an Weihnachtsgottesdiensten teilnehmen - mehrere Gottesdienste werden im Radio und im Fernsehen übertragen.

NDR Info und Das Erste übertragen an Heiligabend und an den Weihnachts-Feiertagen katholische und evangelische Weihnachtsgottesdienste. Eine Übersicht.

Radiogottesdienste bei NDR Info

An Heiligabend überträgt NDR Info von 22 bis 23 Uhr die evangelische Christmette "Groß ist das Geheimnis des Glaubens" aus der Friedenskirche in Hamburg-Altona. Die Predigt hält Pastor Lennart Berndt, es singt der Chor der Friedenskirche.

Am ersten Weihnachtsfeiertag predigt Pfarrer Peter Kossen in der katholischen Kirche St. Margareta in Lengerich. Der Gottesdienst wird von NDR Info als Übernahme vom WDR von 10 bis 11 Uhr übertragen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag überträgt NDR Info ebenfalls als Übernahme vom WDR den evangelischen Gottesdienst aus der Melanchthon-Kirche in Köln-Zollstock. Die Predigt hält Pfarrer Oliver Mahn.

Fernsehgottesdienste in der ARD

Um 16 Uhr beginnt an Heiligabend die Übertragung der Evangelischen Christvesper aus der Lutherkirche in Köln-Nippes. Es predigt Pfarrerin Miriam Haseleu.

Um 23.30 Uhr überträgt die ARD eine katholische Christmette zum Heiligen Abend aus dem St. Marien-Dom in Hamburg. Die Predigt hält Erzbischof Stefan Heße.

