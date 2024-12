Sendung: Becoming The Beatles - Die Hamburger Jahre | 10.12.2024 | 06:05 Uhr | von Steenbuck, Torben

Brian Epstein wird der neue Manager der Beatles und zieht direkt entscheidende Fäden: eine Audition bei einer Plattenfirma und ein neues Engagement in Hamburg. Die Beatles sollen im Star Club spielen, einem neuen Laden auf St. Pauli. Doch kurz nach ihrer Ankunft in Hamburg bekommen die Beatles eine schreckliche Nachricht. Können sie trotzdem auf die Bühne?



"Becoming The Beatles - Die Hamburger Jahre" ist ein sechsteiliger Podcast von NDR Kultur und eine spannende Zeitreise. Im August 1960 haben die Beatles ihre ersten Auftritte auf dem Kiez. Genauer gesagt im Indra, am dunklen Ende der Großen Freiheit, eine Nebenstraße der Reeperbahn. Fünfmal kommen die Beatles nach Hamburg, spielen im Indra, Kaiserkeller, Top Ten und im Star Club. Drei Jahre nach dem letzten Engagement auf St. Pauli gehen die Beatles weltweit durch die Decke. Was ist da passiert - in den Hamburger Jahren der Band? Warum hat John Lennon immer gesagt: "We grew up in Hamburg"? Ein Podcast mit viel Musik, O-Tönen von Zeitzeugen und seltenem Archivmaterial.