Vun wegen Fuselfelsen?! Een Utfloog na Helgoland - Deel II

Marie Sophie Koop hett al veel höört över Helgoland, tomeist Vörurdeelen. Man wat dor nu wohrhaftig an is, dat kiekt se sik sülvens an: Se maakt sik op't Eiland op'n Padd.

De "Halunder Jet" liggt seker in'n Haven un all sünd froh ankamen to sien. Mi susen jümmers noch de Vöroordelen över Helgoland in'n Kopp rüm: Een Daagsutfloog langt, denn hest du allens vun Helgoland sehn. Helgoland, dat is doch de Fuselfelsen. Dat is blots en rode Fels in de See, dor gifft dat keen Gröön. De Eilandbewahners könnt keen Fohrrad fohren, wiel dat verbaden is. Dat is doch so langwielig op't Eiland. Wat dorvun stimmt?

An'n Strand kann een wohre Schätt finnen

De Daagstouristen ströömt in Richt Stadt. Veer Stünnen hebbt se nu Tiet op Helgoland, ehr dat de "Halunder Jet" wedder losfohrt. De mehrsten gaht üm dat Eiland rüm. Ik gah erstmal dörch dat Unterland. An'n Nordstrand krakeelt Möven luud över den heelen Strand. De is bekannt dorför, dat een dor Strandgoot finnen kann. Glas- un Porzellanschören warrt dor anspölt.

De stammt noch vun de Eilandinwahners ut de Tiet vör den 2. Weltkrieg. Dormals weer allens op Helgoland in'n Dutt un de Buschiet is denn bi den Wedderopbu in de See kippt worrn. De Wellen maakt de Schören nu to wunnerbore Smuckstücken un de warrt geern sammelt.

Över 200 Treed gaht dat nu hooch op't Oberland. Mien Weg föhrt to de Lange Anna. Se is en Wohrteken. 47 Meter hooch reckt sik de rode Brannenspieler ut de Noordsee. Dor un bi den Lummenfelsen seet hunnerte vun Basstölpel. De bröden dor op de Felsens. Mit ehr gelen Köpp, de swatten Flünkenspitzen un ehr griesblauen Snavels seht de heel besünners ut.

Jümmers mit Blick op de Noordsee gaht dat wieder. Bet op de Klippenwänn un de Kanten ist allens gröön - vun wegen dat is blots en roden Fels. De Ackerwinde streckt ehr pink mit witt striepten Blöten to'n Heven. De Helgolanner Wegwarte reckt ehr blauen Blöten empor. Denn lann ik wedder in de Hüüsergäng un de Trepp föhrt mi in de Inkööpsstraat in't Unterland. De Lung Wai. Hier köönt sik de Lüüd kulinoorsch verwennen laten oder ok in de Duty Free Ladens inköpen - na kloor: ok Alkohol. Natürlich kann een Helgoland as Fuselfelsen beteken, man keen dat maakt, hett wohl ok blots in de Duty Free Ladens shoppt un nix vun't Eiland sehn.

Fohrrad fohren is wohrhaftig verbaden

Un wat is doran, dat nümms dor Fohrrad fohren kann? In de Stratenverkehrsornen steiht ünner Paragraph 50: Op dat Eiland Helgoland is de Verkehr mit Kraftfohrtüch un Fohrrad verboden. Köönt de Helgolanner also keen Fohrrad fohren? Dat fraag ik Hans-Peter Holtmann, de siet de Friegaav vun Helgoland na den 2. Weltkrieg op't Eiland wahnt.

He verkloort mi op Halunder, de freesche Spraak vun Helgoland, dat dat fröher nichmal den Kinnern verlöövt weer, Fohrrad to fohren. Eerst af Oktober, wenn de Saison vörbi weer, döörven de Kinner dat Fohrrad nütten - bet Mart. Kloor süht een noch een poor Fohrrööd in de Saison, man de hebbt en Tostimmen vun't Rathuus.

Minnst dree Daag mutt een hebben op't Eiland

Un wat is mit dat letzt Vöroordeel? Een Dag op't Eiland langt, denn hest du allens sehn? För Hans-Peter Holtmann steiht fast, dat is nich mööglich. Een, twee, dree Daag schüllt een al bleven. Un dor mutt ik em Recht geven, denn nix is schööner, as de Natur op Helgoland in Roh to geneten. Un för de, de länger blievt, gifft dat ok mehr Saken to beleven as blots üm dat Eiland rümtogahn: Jedeen Middeweken oder Sünnavend af Klock 5 dröppt sik Bewahners un Gäst in'n Kurpark to'n Boulespeelen.

Röverfohren to de Düün - en Neveneiland vun Helgoland - to't Swümmen oder Robben kieken, is natürlich ok en Opschoon. En Blick in'n Veranstaltenskalenner vun Helgoland kann sik aver ok lohnen. Denn kann een to'n Bispeel Bands live beleven, so as ik. Bi mien Besöök hett de Band "The Stokes" speelt. Langwielig warrt dat op Helgoland also nienich!

