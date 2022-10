Sendedatum: 28.10.2022 21:05 Uhr Hörspiel: Dwarslöpers

Gerd Eilers und Hinni Martens sind Krabbenfischer in der Nordsee. Seit kurzem beobachten sie, dass ihr Fang sich in einem erstaunlichen Tempo verändert, und zwar so rasant, dass es binnen kürzester Zeit zu gefährlich wird, sich auf See zu begeben. Bald schon hegen die Fischer einen schrecklichen Verdacht.

"Dwarslöper" heißt Querläufer. Gemeint sind damit Krabben, die bekanntermaßen seitwärts laufen. Aber auch im übertragenen Sinn kann ja allerhand quer laufen.

Sendetermine Freitag, 28.10.2022, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 28.10.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 30.10.2022, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 30.10.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 31.10.2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 02.11.2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Christof Wehking hat 48 Jahre seines Lebens bei der AOK gearbeitet, zuletzt als Direktor in Norden/Ostfriesland. Nebenbei hat er seit 1948 der Niederdeutschen Bühne Norden angehört, dort gespielt und inszeniert und außerdem immer mit großem Erfolg geschrieben, sowohl für das Theater als auch Hörspiele für den Funk. Der Autor starb 2004 in Bad Malente.

Mitwirkende

Bernd Wiegmann: Gerd Eilers, Fischer

Erika Rumsfeld: Meta Eilers

Wolfgang Schenk: Hinni Martens, Fischer

Helga Nordwig: Netty Martens

Hasso Henke: Rundfunksprecher

In weiteren Rollen:

Herbert Steinmetz, Heinz Poppe, Hans Rolf Radula, Sven Scholz, Ewald Christophers und andere.

Regie: Hans-Jürgen Ott

Regieassistenz: Sybille Baschta

Redaktion: Ilka Bartels



Produktion: Radio Bremen / NDR 1976

Erstsendung: 06.07.2014 (gekürzte Fassung der Erstsendung vom 08.03.1976)

Länge: 52´02

