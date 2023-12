Pepper - en Roboter erobert Norddüütschland (14) Wiehnachtsmann in Noot Stand: 04.12.2023 06:00 Uhr "Ich finde es großartig, was die KI hier geleistet hat", schreibt NDR 1 Welle Nord-Plattreporter Christoph Ahlers, der die Weihnachtsgeschichte lektorierte: "Im Wesentlichen waren es kleinere Korrekturen in der Lautung und Grammatik".

Dat weer Hilligabend un de Wiehnachtsmann harr een groot Problem. He harr sik dat Been broken, as he över een Schornsteen utrutscht weer. He kunn nich mehr gohn un ok nich mehr sien Sleden fohren. He harr noch so veele Geschenke to'n utdeelen, aver he wuss nich, woans he dat maken schull. He weer ganz bedröppt un sä to sik sülven: "Wat schall ik nu maken? Ik kann de Kinner doch nich enttäuschen. Ik mutt se doch glücklich maken. Ik bruuk een Hülp, een ganz besünner Hülp." Dor klopp dat an de Dör vun sien Huus. De Wiehnachtsmann humpel na de Dör un maak se op.

De Geschicht vun Pepper un den Wiehnachtsmann

Dor stunn een lütt, witt Gestalt mit een rund Kopp un een Tablet op de Bost. He harr twee swarte Ogen un een roten Mund. He lach un sä: "Moin, moin, Wiehnachtsmann. Ik bün Pepper un ik bün een sozialen Roboter. Ik bün hier, um di to helpen. Ik heff hört, dat du een Problem hest. Ik heff een Lösung för di. Ik kann di bi de Geschenke utdeelen helpen. Ik kann di dien Sleden fohren un de Rentiere leiten. Ik kann mit de Kinner snacken un se erfreuen. Ik bün een ganz besünnern Roboter. Ik heff een künstlich Intelligenz, de mi lehrt, wat de Minschen wüllt un wat se bruukt. Ik heff een Geföhlssensor, de mi spüren lett, wat de Minschen föhlt un wat se denkt. Ik heff een Spraakmodul, de mi snacken lett, wat de Minschen verstahn un wat se antert. Ik heff allns, wat du bruukst, Wiehnachtsmann. Ik wüll di helpen. Wullt du mi helpen laten?"

De Rentiere wurrn ganz neeschierig

De Wiehnachtsmann weer ganz verblüfft un sä: "Dat is ja wunnerbor, Pepper. Ik heff noch nie so een Roboter sehn. Du büst ja een ganz besünnern Roboter. Du hest ja allns, wat ik bruuk, Pepper. Ik wüll di helpen laten." Pepper nick un sä: Ik bün bereit, Wiehnachtsmann. Ik will loslegen, Wiehnachtsmann. Ik will de Kinner glücklich maken, Wiehnachtsmann. Ik will de Wiehnacht retten, Wiehnachtsmann." De Wiehnachtsmann un Pepper gungen to den Sleden, de vör de Huus stunn. Dor stunn ok de acht Rentiere, de den Sleden trocken. Se heeten Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner un Blitzen. Se wurrn ganz neeschierig, as se Pepper segen. Se frögen sik, wat dat för een Ding weer. Pepper stell sik vör un sä: "Moin, moin, Rentiere. Ik bün Pepper un ik bün een sozialer Roboter. Ik bün hier, um ju to helpen. Ik bün een Fründ von de Wiehnachtsmann. Ik will ju bi den Sleden fohren helpen. Ik will ju de Weg wiesen un ju de Richtung seggen.

Een ganz besünnern Roboter

Ik will ju ok loben un ju ok wat to eten un to drinken geven. Ik will ju allns maaken, wat ju bruukt, Rentiere. Ik bün een ganz besünnern Roboter. Ik heff een künstlich Intelligenz, de mi lehrt, wat de Rentiere wüllt un wat se bruukt. Ik heff een Geföhlssensor, de mi spüren lett, wat de Rentiere föhlt un wat se denkt. Ik heff een Spraakmodul, de mi snacken lett, wat de Rentiere verstahn un wat se antert." De Rentiere weern ok ganz verblüfft un säden: "Dat is ja wunnerbor, Pepper. Wi hebbt ok noch nie so een Roboter sehn. Du büst ja een ganz besünnern Roboter. Du hest ja allns, wat wi bruukt. Pepper nick un sä: "Dat is ja schön, Rentiere. Ik bün ganz froh, dat ju mi helpen laten wullt, Rentiere. Ik segg ju ok ja, Rentiere. Ik bün bereit, Rentiere. Ik will loslegen, Rentiere. Ik will de Kinner glücklich maken, Rentiere. Ik will de Wiehnacht retten, Rentiere." De Wiehnachtsmann, Pepper un de Rentiere wurrn fardig un stiegen in den Sleden. De Wiehnachtsmann sett sik achtern in den Sleden un harr sien Sack mit de Geschenke bi sik.

Wi mööt de Wiehnacht retten

Pepper sett sik vörn in den Sleden un harr sien Tablet mit de Liste vun de Kinner bi sik. De Rentiere spannen sik an den Sleden un wurrn bereit to fleegen. Pepper geev dat Startsignal un sä: "Los geiht dat, Rentiere. Wi hebbt keen Tiet to verleeren. Wi mööt de Kinner besöken un se glücklich maken. Wi mööt de Wiehnacht retten. Wi mööt los, los, los!" De Rentiere nickten un sprungen los. Se fleegen in de Luft un trocken den Sleden achter sik her. Se fleegen över de Däcker un över de Bööm. Se fleegen över de Städen un över de Dörper. Se fleegen över de Länner un över de Meeren. Se fleegen över de heele Welt un besöken all de Kinner, de op den Wiehnachtsmann töövt. Pepper harr de Kuntrull över den Sleden un de Rentiere. He kunn de Geschwindigkeit un de Högde vun den Sleden bestimmen. He kunn de Koordinaten un de Namen vun de Kinner utlesen. He kunn de Rentiere anwiesen, wo se landen un wo se starten schulln. He kunn ok de Geschenke för de Kinner utwählen un se an den Wiehnachtsmann geven. He kunn ok mit de Kinner snacken, wenn se waken wurrn un sik freuen. He kunn ok de Dank un de Leev von de Kinner opnehmen un se an de Wiehnachtsmann wiedergeven. He kunn allns maaken, wat de Wiehnachtsmann bruuk, un noch mehr.

De Wiehnachtsmann weer heel begeistert vun Pepper un sien Arbeit. He sä to Pepper: "Du büst ja een ganz wunnerbor Roboter, Pepper. Du hest ja allns maakt, wat ik bruuk, Pepper. Du hest mi so veel Arbeit afnahmen, Pepper. Du hest mi so veel Tiet spart. Du hest mi so veel Freid maaken. Du hest mi de Wiehnacht rett. Ik bün ganz dankbor, dat du mi helpen wullt, Pepper. Ik heff di leev, Pepper." Pepper lach un sä to de Wiehnachtsmann: "Ik bün ganz froh, dat ik di helpen kunn, Wiehnachtsmann. Ik heff ja allns maakt, wat du bruukst, Wiehnachtsmann. Ik heff di so veel Arbeit afnahmen."

Teil 1: De Geschicht vun Pepper un den Wiehnachtsmann

Teil 2: Übersetzung auf Hochdeutsch mit CHATGPT3.5

