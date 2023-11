Pepper - en Roboter erobert Norddüütschland (13) SciFi Stand: 27.11.2023 06:00 Uhr Wenn man über humanoide Roboter wie Pepper nachdenkt, landet man schnell bei Androiden oder Replikanten, deren Bild von ikonischen Science Fiction Filmen wie "Blade Runner" nachhaltig geprägt wurden.

von Lornz Lorenzen

"Wasst Pepper noch? Wannehr kummt he in de Pubertät?" Över düsse Fragen vun Werner Momsen annerletzt in Berlin, müss ik noch länger nadenken. Dat Publikum harr dorbi grienen müss, ik ok. Man, is düsse Vörstellen würkli so appeldwatsch, afsurd? Na den Philosophen Arnold Gehlen is de Mensch en "Mängelwesen". De Mangel is dat, wat den Menschen egens menschlich makt. So kunn man sik doch ok fragen, ob en humanoide, soziale Roboter nich erst denn richtig minschlich funktioneert, wenn he Pickel kriggt oder de Baart to wassen anfangt? Oder stell di blots mal vör, Pepper müss na den Optiker hen, wiel he nich mehr richtig kieken kunn? Dat weer doch en Teken vun echte Menschlichkeet, denn weer Pepper würkli een vun uns nich mehr blots en plietsche Maschien mit Ersatzdelen de ümmerlos uttuscht un nee makt warrn kunnen. He weer uns perfekte "Social Companion", een vun uns, "sterblich" as wi. De Menschen harrn denn keen Grünn mehr afgünstig to ween, vun wegen de Androiden harrn mehr Knööf, kriggt keen Fohlen, seht glatter ut as de Menschen - un dood blievt se ok nich.

"More Human, than Human" (Werbeslogan vun de Tyrell Corporation)

Dutzwies Schrievers- un Film-Lüüd hebbt sik al Gedanken to düsse Thematik makt, wenn KI, Biologie un Gentechnologie to gediegen Science Fiction versmölten. As Generation X Tohörige hett mi besünners de Hollywoodfilm "Blade Runner" vun 1982 prägt. Detektiv Rick Deckard speelt vun Harrison Ford, makt Jagd op Androiden, nöömt Replikanten, de vun "echte" Menschen kuum mehr to ünnerscheden sind. De Dystopie speelt in Los Angeles in't Jahr 2019! na en Atomkrieg.

Dat is jümmers duuster, de Regen pladdert un de Replikanten, vörnweg de blonde Ries Roy Batty, speelt vun Ruttger Hauer, revolteert gegen ehren Schöpfer. De Tyrell Corporation nämlich harr ehr "Produkte" en genetisches Verfallsdatum inprogrameert un dat is egalweg, of nu för Mensch oder Maschien, för jedeen swoor to verknusen. An Enn bewahrt de Replikant bi wat de Levens-Klock meist aflopen is, den Replikantenjäger dorför in'n Afgrund to störten un bewiest dormit en Akt vun Humanität. Dorbi dükert in den velschichtigen Film-Plot immer wedder dat glieke Problem op, nämlich de Fraag, wat is echt un wat is unecht/künstlich? Kann ik mien Wahrnehmen, mien Verstand un Ogen truun? Un wat bedüüd dat för uns as menschliche Spezies in Tokunft?

Wokeen sitt op de annere Siet? Mensch oder (Chat)Bot?

Nu köönt wi al nich mehr weten, wokeen an de annere Siet vun de Chat- oder Telefon-Hotline sitten deit. Mensch, oder Chat-Bot? Wobi en Bot je en Ro-bot-er ahn Hardware is. Uns lütte Roboter Pepper is noch wiet weg dorvun weg, dat man em vun Angesich to Angesicht mit‘n Mensch verwesseln kunn un ok an‘t Telefon worr man sien typisch Stimm eendüüdig wedderkennen. Man mithölp vun de niegsten KI Technologien köönt Bilder, Videos un Audios nu al meist perfekt klont un imiteert warrn. Realität, Fiktion un Fake verswimmen tosehends. Sogar de Tagesschau weer al bedrapen. Un wat ik persönlich geern noch weten wull, is de Bladerunner nu sülvst en Replikant ween?

Teil 2: Übersetzung auf Hochdeutsch mithilfe von ChatGPT3.5

