Niederdeutsches Hörspiel: "Julius Knoop klaut nich"

Jeder im Ort weiß: Der "Barbutsch" Julius Knoop ist ein ehrenwerter Mann. Dass er seinen Salon wegen schlechter Geschäfte schließen musste, ist nicht seine Schuld, und dass er einen Posten als Museumswärter bekommt, entspricht seinen Verdiensten. Merkwürdig nur, dass der Bürgermeister, der offenbar ein Auge auf die Gattin des Friseurs geworfen hat, dafür sorgt, dass Julius immer die Nachtschicht bekommt. Aber fest steht: Julius Knoop klaut nicht. Und wenn er sich angesichts der Ereignisse gezwungen sieht, sich als alte Dame zu verkleiden, dann wird das seine ehrenhaften Gründe haben!

Zur Erinnerung an Uwe Friedrichsen, der am 30. April im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Über den Autor

Ernst-Otto Schlöpke, 1922 in Schleswig-Holstein geboren, arbeitete in der pharmazeutischen Industrie und schrieb nebenher in plattdeutscher Sprache 50 Hörspiele und immer wieder „gereimtes Satirisches“. Aus beruflichen Gründen ging er nach Bremen, wo er bis zu seinem Tode lebte. Er war verheiratet und hat zwei Kinder. EOS, wie er von seinen Freunden und Kollegen gern genannt wurde, starb am 11. Juni 2011 in Bremen.

Die Sendetermine Mittwoch, 11.05.2016, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Sonntag, 15.05.2016, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Freitag, 20.05.2016 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Montag, 23.05.2016, 21.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Sonntag, 05.06.2016, 17.05 Uhr, Radio Bremen Nordwest

Montag, 06.06.2016, 21.05 Uhr, Radio Bremen Nordwest

Mitwirkende

Mit Uwe Friedrichsen, Ursula Hinrichs, Hans Timmermann, Herma Koehn und Frank Grupe

Regie: Rolf Nagel

Redaktion: Hans Helge Ott

Eine Produktion Radio Bremen mit dem NDR 1985

