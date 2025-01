"Mister Heimatbund": Willy Diercks fiiert 80. Geboortsdag Stand: 16.01.2025 14:56 Uhr Dr. Willy Diercks is Forscher an't Plattdüütsche, vörmaligen Geschäftsföhrer vun'n Sleswig-Holsteenschen Heimatbund un noch jümmers in Gang: as Honorarperfesser in Flensborg. Nu hett he runnen Geboortsdag fiiert.

von Jan Graf

Besöök in Sleswig bi "Mister Heimatbund", as he nöömt warrt. 16 Johr lang - vun 1994 bet 2010 - hett Dr. Willy Diercks den Verband leit un Sporen laten. De Hörer vun NDR 1 Welle Noord möögt sik op een vun sien Projekten noch besinnen: De "Schleswig-Holstein Topografie".

In de Johren 2000 bet 2011 hebbt de sleswig-holsteenschen Zeitungsverlag un NDR 1 Welle Noord all de mehr as 1.100 Gemeenden vun Sleswig-Holsteen dorstellt - in Kooperatschoon mit den Heimatbund. En grote Saak, meent ok Willy Diercks: "Un dat Wichtigste egentlich ok doran - de NDR hett ja dorvun ständig Sendungen maakt. Un ik heff mi doröver freut, ok, wenn dat jetzt en beten langsam öller warrt, aver dat Material stimmt ümmer noch."

Sleswig-Holsteen as Heimat - nich blots för em

Ideen geev dat rieklich. In't Zentrum alltiet Sleswig-Holsteen. De Angang dragen vun en Heimatbegrepp in Röög. "Heimat is Opgaav", seggt Diercks un sammelt in de 90er-Johren Geschichten vun Flüchtlingen ut den Oosten, de sik hier na den Krieg en niege Heimat eerst maken müssen.

"Aver düsse Geschichten, de se opschreven hebbt, de zeigt, dat dat nu na 40 Johr so west is, dat se hier na Huus kamen sünd. Also Heimat is dor, wo ik mien egene Verwirklichen vun mien Ideen oder mien Arbeit und so weiter finnen do."

Diercks sülvst is en Jung ut dat Sleswigsche. 1945 geboren in Jübek, in de Dörpsschool al opfullen mit sien utformuleerten Opsätz, denn Abitur in Sleswig. Malerie is sien Liedenschop, sünnerlich de däänsche.

Vun de Malerie to't Plattdüütsche

Weitere Informationen Bundestag debattiert auf Plattdeutsch, Friesisch und Dänisch Zum Jubiläum der EU-Charta der Regional- oder Minderheitensprachen wird heute im Bundestag nicht nur auf Hochdeutsch diskutiert. mehr

Sülvst wull he egentlich ok op Kunst dal, man an de Hamborger Uni sünd em de egen Kunstwarken klaut worrn, mit de he sik bewarven wull. "Un dor heff ik mi överleggt, wat schall ik denn överhaupt noch maken, un denn heff ik mi in'n Zug sett un bün na Sleswig fohren un heff denn dacht - du giffst dat ganze op. Ja, so weer dat." För den Kunststudenten in spe en groten Verlust, för de Spraak in Sleswig-Holsteen villicht en Winnst.

Diercks studeert nu Linguistik, smitt sik sünnerlich na dat Staatsexamen op dat Plattdüütsche, promoveert un betreckt Positschoon. As Heimatbundgeschäftsföhrer is he dorgegen, dat de Regionalspraak mit anmellt warrt för de Europääsche Charta vun de Regional- oder Minnerheidenspraken: "Also en Spraak, de föddert warrn mutt över en Oort vun staatliche Opsicht, kann nich goot funkschoneren. En Spraak mutt ümmer vun de Lüüd sülven kamen", is he övertüügt.

Ofschoonst he twiefelt: He sett sik liekers in

1999 fangt de Charta an to gellen. Ok, wenn he sien Twiefel harr - Diercks kümmert sik, dat de Politik en Anspreekpartner kriggt. De Plattdüütsche Raat för Sleswig-Holsteen grünnt sik un sitt noch hüüt bi den Heimatbund, den Dr. Willy Diercks na 16 Johr 2010 verlett.

Sietdem bringt he as Honorarperfesser an de Uni Flensborg Studenten Plattdüütsch snacken un schrieven bi, ok tokamen Semester wedder. De Ideen gaht nich ut - un dat ok nich mit 80.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 13.01.2025 | 20:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch