Sendedatum: 18.02.2022 21:05 Uhr Hörspiel: "Elfstedentocht"

"Elfstedentocht" (Elf-Städte-Zug) ist Niederländisch und bezeichnet den berühmten Schlittschuh-Volkslauf, der immer dann - jedoch höchstens einmal im Jahr - anberaumt wird, wenn die Kanäle in der Provinz Friesland fest genug zugefroren sind.

Dann fährt alles, was Kufen hat, mit den Schlittschuhen einen zweihundert Kilometer langen Rundkurs durch elf Orte rund um Leeuwarden. Das Hörspiel gleichen Namens verbindet das Geschehen bei diesem Ereignis mit der Flucht über das zugefrorene Kurische Haff im Jahre 1945.

Ein niederdeutsches Hörspiel von Erhard Brüchert.

Die Sendetermine Freitag, 18.02.2022, 18.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 18.02.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Montag, 20.02.2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 23.02.2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Erhard Brüchert wurde 1941 in Pommern geboren und wuchs in Ostfriesland auf. Neben seinem Beruf als Oberstudienrat für Deutsch und Geschichte schrieb er zahlreiche Dokumentarstücke und Bühnenstücke für Amateur- und Jugendtheater, niederdeutsche Hörspiele sowie hochdeutsche historische Romane und Novellen und erhielt für seine Arbeit zahlreiche Preise. 1997 nahm er selbst am 15. Elfstedentocht teil.

Mitwirkende

Wolfgang Schenck: Erik, Schlittschuhläufer

Heino Stichweh: Helmut, Schlittschuhläufer

Jaap Maarleveld: der alte Jacobus Scheerstra

Ruth Bunkenburg: die alte Frau Kallweit

Birte Kretschmer: die junge Frau Kallweit

Hans Kroodsma: der junge Jacobus Scheerstra

Anatoli Milmann: russischer Offizier

Musik: Serge Weber

Regie: Hans Helge Ott

Technische Realisation: Peter Nielsen und Kristine Rockstroh

Erstsendung: 06.03.2004

Eine Produktion von Radio Bremen und NDR

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Niederdeutsches Hörspiel | 18.02.2022 | 21:05 Uhr