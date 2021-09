Sendedatum: 26.11.2021 20:05 Uhr Hörspiel: "De Bulldog"

Werner ist zwar schon über 70, schraubt aber immer noch leidenschaftlich in der Werkstatt an seinem historischen Trecker herum. Und es eilt: Bis zum alljährlichen Treffen der Lanz Bulldog-Liebhaber muss sein geliebtes Schmuckstück wieder fahrtauglich sein. Dass in Werners Wohnung indes ein nahezu verwahrloster Zustand herrscht, ignoriert der alleinstehende Rentner.

Nicht so seine Familie, die diese Entwicklung mit Sorge beobachtet. Auch, dass Werner zusehends vergesslicher wird, nimmt die Familie zum Anlass, für ihn nach einem Platz im Altersheim zu suchen. Anfangs allerdings hinter dem Rücken des Vaters. Klar, dass Werner das nicht einfach auf sich sitzen lässt…

Ein Hörspiel von Bodo Schirmer

Die Sendetermine Freitag, 26.11.2021, 18.05 Uhr, NDR Plus

Freitag, 26.11.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 28.11.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 29.11.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 01.12.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Bodo Schirmer wurde 1955 in Bremen geboren und ist bis heute dort geblieben. Er ist in der Erwachsenenbildung tätig und arbeitet als Autor für Theater und Rundfunk.

Mitwirkende

Rolf Petersen: Werner

Frank Grupe: Marten

Svenja Pages: Marlene

Felix Lengenfelder: Niklas

Birte Kretschmer: Beke

Till Huster: Matthias

Musik: Bernd Keul

Technische Realisation: Kay Poppe

Regieassistenz: Lisa Krumme

Regie: Hans Helge Ott

Erstsendung: 28.11.2021

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR

