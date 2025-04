De Woch up Platt in MV: Wooldbrandgefohr, Eier un Pinguin-Küken Stand: 17.04.2025 13:54 Uhr Dröge Hölter un frisch' Spargel: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 14. bet tau denn 20. April 2025.

von Heike Mayer

Gefohr von Bränn’ in’n Woold nimmt tau

Wiel dat in de verläden Wäken ganz un gor nich nauch rägent hett, draugen Wooldbränn'. In poor Lannesdeile gellt nu all de Warnstuf 4. Twischen Stolpe un Parchim sünd disse Woch üm un bi 100 Füerwehrlüd utrückt, üm Bränn' in't Holt tau löschen. Dat Füer har sik up ein Flach so grot as drei Fautballfeller utbreid't - ein Füerwehrmann is dorbi to Schåden kåmen. De Behörden raupen dortau up, besünners ümsichtig bi denn Oster-Spaziergang tau sien.

Mihr Eier ut M-V

In Mäkelborg-Vörpommern warden mihr un mihr Eier lecht.Dat seggen Dåten von dat Statistische Lannesamt ut. Dornåh sünd verläden Johr ut de 100 Bedriewen in’t Land bummelig 731 Millionen Eier kåmen - 24 Millionen Eier mihr as verläden Johr. Un binåh jedet tweite Ei ward intwischen von Hennen lecht, de nå buten dörben. De Statistik secht ok, dat de Düütsche üm un bi 250 Eier in't Johr ett.

De ierste frische Spargel is dor

De Spargelsaison 2025 het anfungen - de iersten Hœf austen all. Verläden Johr - so dat Landwirtschaftsministerium - hebben de 14 Spargel-Bedriewen in't Land ein' von de besten Austen infohren. Binåh 700 Tunnen Spargel hebben's aust't - up 139 Hektar.

Facklüdnot bi Utfluchsschäpen

För de Fohrgastschippfohrt in't Land geiht nu wedder de Saison los. Åwer fählen´ Facklüd måken de Schippers Sorgen. So ward taun Bispill för ein Schipp up denn Tollensesee noch 'n Kaptein söcht - ok de Blåch-Witte-Flott söcht ielig Schippsführers un Bootslüd. Se bedrifft 12 Schäpen twischen Demmin, Plau un Niegenstrelitz. Ursåk dorför, dat Lüd fählen, is so de Bås von de Blåch-Witte Flott, dat de Lüd bi em blots in de Saison Arbeit hebben.

Pinguin-Küken in't Ozeaneum

De Humboldt-Pinguine in dat Ozeaneum hebben Nåwuss krägen. Anfang April sünd drei Küken ut de Eier kråpen. De Besäuker kriegen de Lütten åwer noch nich tau seihn. De sünd noch mit ehre Öllern in de Bruthöhl binnen, un warden von ehr faudert. Wenn allens gaut geiht, kann ein de Küken åwer in‘n Sommer bekieken, heit dat ut dat Ozeaneum - tausåmen mit de annern Humboldt-Pinguine up de Dackterrass.

