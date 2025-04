Stand: 14.04.2025 11:01 Uhr Start Spargelsaison im Landkreis Rostock

Am Montagvormittag ist in Gülzow-Prüzen (Landkreis Rostock) der erste Spargel gestochen worden. Die Betriebe im Land sind nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums gut auf die diesjährige Saison vorbereitet. Die Anbauflächen werden allerdings immer weniger, so Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). Die ertragsfähige Fläche sei in den vergangenen zehn Jahren um rund 35 Prozent zurückgegangen.

2024 war gutes Spargeljahr

Im letzten Jahr sind landesweit fast 700 Tonnen Spargel auf fast 140 Hektar geerntet worden. Der durchschnittliche Ertrag lag bei 5 Tonnen je Hektar. Damit konnten die 14 aktiven Spargelbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Ministeriums eine der besten Ernten der letzten Jahre einfahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock