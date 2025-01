De Woch up Platt in MV: Tankschääp, Diertensüük un ein Afteike Stand: 17.01.2025 15:10 Uhr Schääp mit russisch Öl, Muul- un Klauensüük in Bramborg: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern von denn 13. bet tau denn 19. Januor 2025.

Unklore Laag üm Tankschääp in de Ostsee

Up de Ostsee hebben de taustännigen Ämters twei Schääp mit teihndusende vun Tunnen vun Rohöl ut Russland up’n Kieker. De beiden Tankschääp föhren nich ünner russ’sche Flagg; sei salln oewer Öl ut Russland an Buurd hebben un up düsse Ort de Sankschonen ümgahn. De Schääp harrn meldt, dat sei havariert sünd, ein dorvun is dornah lang Tiet dor dörch’t Water dräben, wo ein wichtig Datenkabel twüschen Finnland un Düütschlang liggt. Facklüüd för Säkerheit vermauden dor dat Versäuken vun Sabotasch. In fröher Tieden sünd al poor Mal so’n Kabels vun Lüüd, de wi nich kennen, tauschannen makt worden. Nu will de NATO düsse Kabels beter ünner Schutz nähmen.

Muul- un Klauensüük utbraken

In Bramborg is an weck Städen de Muul- un Klauensüük utbraken, de je heil fix oewerdragen warden kann. Dorünner hebben ok al de Buern in Mäkelborg-Vörpommern tau lieden, denn tau’t Bispäl Grootbritannien hett al dat Inföhrn vun Käuh, Schwien un Schaap verbaden un ok dat frisch Fleisch. De Verband vun de Fleischwirtschapp räkend al dormit, dat de Buern üm un bi ein dreistellig Millionenbedrag an Minus maken warden. Up de Gräune Woch koenen väle Diertenrassen nich miehr wiest warden. Tauletzt is de Muul- un Klauensüük in Düütschland 1988 ümgahn.

Kein CSI-Turnier in Redefin?

Up dat Landgestüt Re’dfin kann ein vun de wichtigsten Veranstalten woll nich miehr utricht’ warden. De Veranstalter seggt, dat dat för den Maimaand plante CSI Turnier för Springrieden afseggt warden moet. Dorachter stickt, dat ein wichtig Geldgäber nix miehr gäben will. Wat nu moeglicherwies dat Land mit Finanzhölp inspringt, üm dat Turnier tau redden, is noch nich rut.

Museum-Schipp is redd’

De Iesbräker „Stephan Jantzen“ kann up Schick bröcht warden. De Börgerschapp in Rostock hett beschloten, dat dorför üm un bi twei Millionen Euro utgäben warden salln. För dat Inbedriefhollen vun dat Schipp räken sei mit nocheins 30.000 Euro jedet Johr. Babentau sünd 650.000 Euro noedig, dormit de Schipp-Anleger upmöbelt warden kann. De Arbeiden up de Werf sünd för 2027 plaant. In dat Johr fiert dat Museumschipp sien’ 60. Geburtsdag.

Utteiken för Petra Schwaan-Nandke

Dorför, dat sei sik dull üm de Plattdüütsche Spraak bekümmern deit, is de Schriewersfru, Schauspälersch un vörmalige Theater-Baasfru Petra Schwaan-Nandke mit den Lannsverdeinst-Orden utteikend worden. Väle Lüüd kennen Schwaan-Nandke vun de Bühn bi de Darßer Festpäle. Doröwer rut hett sei Plattdüütsch-Kurse gäben, eigen plattdüütsch Programme upföhrt un ein Speigelschief mit Texten vun Martha Müller-Grählert upnahmen. De Lannsverdeinst-Orden is de höchste Utteiken vun dat Land Mäkelborg-Vörpommern.

