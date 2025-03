De Woch up Platt in MV: Niege Vörschriften för Schaulen un ein Gebuurtsdach Stand: 14.03.2025 15:53 Uhr Binåh 20 Millionen Euro för Radwääch un ein Künstlergebuurtsdach: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 10. bet tau denn 16. März 2025.

von Heike Mayer

Millionen för denn Stråtenbu

Mihr as 174 Millionen Euro sållen dit Johr noch för denn Bu von Stråten un Radwääch utgäben warden.So ward taun Bispill de Stråt, de üm Wolgast rümlöppt, wieder utbuucht. Allein 12 Millionen Euro sünd dorför inplånt, de Brööch œwer de Müritz-Elde-Wåterstråt in Plau niech tau måken. För Radwääch sünd binåh 20 Millionen inplånt.

Nieges Schaulgesett sall lütte Schaulen bewohren

De Landach hett dat Schaulgesett afännert. Schaulen kœnen nu up lange Sicht beståhn blieben, ok, wenn man bloots 15 Kinnings in de ierste Klass kåmen. Betlang haren dat 20 sien müsst – süss wür de Schaul womœglich taumåkt. Födderschaulen salln nu noch bet 2030 beståhn blieben. Ierst dornå sall dat för Schäulers, de mihr ünnerstütt warden möten, an de Regionålschaulen Lierngruppen gäben. Dormit ward de Inkluschon wieder upschåben, bekritteln CDU un de Gräunen, åwer ok de Gewerkschaft för Erziehung un Wetenschaft.

Niege Fristen för Buämter

In Mäkelborg-Vörpommern möten de Buämter in Taukunft fixer arbeiten.Wenn de nödigen Ünnerlågen ingåhn sünd, möt dat Amt binnen drei Månde Bescheid gäben, ob buucht warden dörf odder nich. Ward disse Frist nich inhollen, denn gellt de Buandrach as genähmigt.

De Feller in't Land bruken mihr Humus

Twei Drüddel von de Ackerschlääch in Mäkelborg-Vörpommern hebben in ehr Ierd nich nauch Humus, dat måhnt de Bund för Ümwelt un Naturschutz an. Wenn de Humus-Schicht nich langt, kann de Bodden, taun Bispill wenn dat dull pladdert, nich nauch Wåter bi sik behollen. So ward kostbor´ Ackerbodden afdrågen. Dortau kümmt noch, dat Planten up so´n humusarmen Boden nich so gaut wassen. Wat ein gägen dissen Mangel måken kann, hebben Wetenschaftlers un Buern von dat Agrarbündnis Mäkelborg-Vörpommern disse Woch in Güstrow diskuriert.

Gratulatschon tau'n 95. Geburtstag

De Måler un Objektkünstler Günther Uecker hett an'n Dunnersdach sien’ 95. Gebuurtsdach fieert. Bekannt worden is hei besünners dörch sine Någelbiller. Tauletzt hett Uecker, de in Mäkelborg buurn is, vier Finster för denn Schweriner Dom gestalt’. De Måler un Objektkünstler Günther Uecker hüürt tau de bedüdendsten düütschen Künstlers.

