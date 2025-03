Strassenbauämter lassen 2025 zahlreiche Straßen und Brücken in MV sanieren Stand: 11.03.2025 16:39 Uhr Die Autofahrerinnen und Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich in diesem Jahr noch auf zahlreiche Baustellen einstellen. Das geht aus den Plänen hervor, die die Straßenbauämter veröffentlicht haben.

Unter anderem wird die Rügenbrücke im Mai für etwa anderthalb Monate vollgesperrt. Die Straßendecke soll erneuert werden. An der Peenebrücke in Wolgast soll die laufende Instandsetzung des Überbaus Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Ab September soll die Straßendecke der B196 bei Baabe erneuert werden. Um eine Vollsperrung zu verhindern, wird der Autoverkehr über den Fahrradweg geleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis April 2026. Außerdem soll, ebenfalls bis ins kommende Jahr, die Zufahrt zur Insel Riems saniert werden. Die Straße wird tagsüber halbseitig und nachts voll gesperrt.

Straßenbauamt Neustrelitz plant 49 Baumaßnahmen in 2025

Noch im März soll derBau der Ortsumgehung in Mirow beginnen, der von vielen Einwohnern seit langem herbeigesehnt wurde. Das Straßenbauamt Neustrelitz will - unabhängig vom Bau der Ortsumgehung Mirow - zwischen April und Juni auch die B198 zwischen Mirow und Wesenberg sanieren. Währenddessen wird die Straße zeitweise voll gesperrt. Ende des Jahres soll die Erneuerung der B104 in Neubrandenburg beginnen. Die Bauarbeiten im Bereich der Rostocker Straße werden rund zwei Jahre dauern. In Pasewalk, Penkun, Malchin und Burg Stargard beginnen im Sommer die abschnittsweisen Sanierungen der Ortsdurchfahrten.

Autobahn-Anschluss in Schwerin wird ausgebaut

In Plau am See soll die Müritz-Elde-Wasserstraße erneut werden. Die Brücke auf der Kreisstraße 26 in Gadebusch wird bis Ende des Jahres instandgesetzt. Der Ausbau der L103 an der Ortsdurchfahrt in Dorf Mecklenburg dauert noch bis mindestens 2026. Zeitweise sind Vollsperrungen erforderlich. In Schwerin wird die Autobahn-Anschlussstelle Schwerin-Ost an der A14 ausgebaut. Die Arbeiten starten im Mai und dauern bis Ende Juli.

Zahlreiche weitere Vorhaben erhält die Übersicht der anstehenden Straßenbauarbeiten, die die Straßenbauämter auf www.straßen-mv.de veröffentlicht haben.

