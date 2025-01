De Woch up Platt in MV: Lütt bäten Gas un väle Utstellers Stand: 10.01.2025 18:28 Uhr Wenig Gas up Rügen un Mitmåkerrekord ut MV bi de Gräune Woch: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern von denn 6. bet tau denn 12. Januor 2025.

Nich väl los an't LNG-Terminal

Verläden Johr wier datLNG-Terminal up Rügen man bloots tau acht Perzent utnutzt worden – so wenig as kein anner Flüssig-Ierdgas- Anlandestäd’ in Düütschland. 110 Tankers künnen ehr Fracht nå Sassnitz bringen – so väl sünd taulåten. Kåmen sünd nich mål teihn. De Düütsche Ümwelthülp bekrittelt dat Terminal as „Investitschonsruine“. De Terminal Bedrieber „Düütsche ReGas“ räkent åwer dit Johr mit mihr LNG-Lådungen.

VIDEO: LNG-Terminal in Mukran nur zu acht Prozent ausgelastet (1 Min)

Düütlich mihr rechtsextreme Stråfdåten

De Tåhl von rechtsextreme Stråfdåten wier verläden Johr so hoch as noch nie nich. Bunneswiet hebben de Gendarms bet Ende November binåh 34.000 Vergåhn in denn so nöömten "Bereich politisch motivierte Kriminalität - rechts" upschräben. In'n Vergliek tau dat vulle Johr 2023 is dat üm mihr as 17 Perzent anstägen. De Tåhl von rechtsextreme Gewaltdåten leech bi 1.100.

Dat jüngste Bistum fieert Gebuurtsdach

Dat kathool'sche Erzbistum Hamborg het siene Grünnung vör 30 Johren fieert. Dat Bistum ümfåt de Bunneslänner Hamborg un Schleswig-Holstein un ok denn Lannesdeil Mäkelborg. Dat Bistum is, wat dat Flach bedröppt, dat gröttst bunneswiet. Gaut 350.000 Katholiken hüürn dortau, bäten mihr as 50.000 dorvon läben in Mäkelborg.

Mihr as 70 Utsteller ut MV bi de Gräunen Woch

Facklü' för Wildfleesch ut Wesenbarch, ein Korffmåker ut Boldekow, un ein Speckmarmelåd-Manufaktur ut Griepswold... 74 Bedriewen, Vereine un Verbänne ut Mäkelborg-Vörpommern sünd dit Johr bi de Gräune Woch - so väle as noch nie nich. Teihn Dåch lang stellt sik Mäkelborg-Vörpommern in Berlin vör, in 'ne eigen Hall, de von denn 17. Januor an åpen is. Dat Land ünnerstütt denn Messeuptritt mit üm un bi 820.000 Euro.

Vågels tellen - Wetenschaftlers unnerstütten

De Naturschutzbund Düütschland NABU röppt wedder uptau de „Stunn för de Wintervågels“. Bet Sündach sallen Minschen in ehre Goordens Wintervågels tellen. Wat dorbi ruter kümmt, kann ein denn an'n NABU mellen. De Naturschützers verspräken sik dorvon väle Informatschonen. Se willen taun Bispill ruterfinnen, woans de Klimawannel sik utwaarkt up dat Wechtrecken von Vågels in'n Winter.

