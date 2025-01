Grüne Woche in Berlin: MV-Halle soll wieder Publikumsmagnet werden Stand: 09.01.2025 13:47 Uhr Sie ist für Mecklenburg-Vorpommern die größte und wichtigste Messe. Am nächsten Freitag startet die Grüne Woche in Berlin.

Neues Design mit viel Holz: So wird die Länderhalle von Mecklenburg-Vorpommern auf der Grünen Woche in Berlin aussehen. Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat am Donnerstag die Eckpunkte der diesjährigen Messepräsentation vorgestellt. Sitzecken sollen die Landschaft in Szene setzen, mit großen Ostsee-Panoramen oder Hirschen am Wasser. Die Halle soll Lust machen auf Mecklenburg-Vorpommern - touristisch und kulinarisch. Ab dem 17. Januar können sich die Besucher für knapp zehn Tage selbst ein Bild davon machen.

MV will mit vielen Spezialitäten punkten

2025 präsentieren sich mit mehr als 70 Ausstellern so viele Unternehmen aus dem Land wie nie zuvor. Vor allem kleine Betriebe sind es, die Feinkost oft aus heimischen Produkten kreieren. Erstmals dabei ist zum Beispiel die Inselmühle Usedom. Das Unternehmen hält unter anderem Wasserbüffel, hat eine Obstplantage, produziert daraus Fruchtaufstriche oder den sogenannten Pommernsenf unter anderem mit Sanddorn. Das Greifswalder Unternehmen "Natürlich Büttners" ist erstmals alle zehn Messetage in Berlin. Seit vier Jahren entwickeln Antje und Ines Büttner eigene Spezialitäten. Sie sammeln Früchte in der Natur oder arbeiten mit Landwirten zusammen.

Zwischen Algenbrötchen und Schatzsuche

Auch Hannes Behrens, ein junger Bäcker aus Plau am See, ist wieder auf der Messe. Er will mit Kindern live backen. Unter anderem Algenbrötchen. Und schon jetzt haben sich laut Agrarministerium dafür 1.000 Mädchen und Jungen meist aus Berlin angemeldet. Einiges wird Kindern in der MV-Halle geboten. Neu dabei ist auch der Landesimkerverband. Er bietet an, Kerzen aus Bienenwachhs zu ziehen. Und das Seebad Insel Hiddensee hat sich eine Schatzsuche für Kinder ausgedacht. In der MV-Halle sind Buchstaben versteckt, die man finden muss und die natürlich auch für Mecklenburg-Vorpommern als Tourismusland werben.

MV-Halle ist seit Jahren der Publikumsmagnet

Die Aussteller versprechen sich einiges von der Messe. Und die Vergangenheit zeigt, dass der Plan aufgeht. Viele Besucher buchen noch auf der Grünen Wochen ihren Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Sie kosten nicht nur die vielen Spezialitäten, sie kaufen auch fleißig ein. Die MV-Halle ist seit Jahren die publikumsstärkste Halle. Auch Unternehmen aus dem Einzelhandel schauen vorbei. Die vor allem kleinen regionalen Produzenten können so neue Partner generieren. Für sie ist die Messe also eine wichtige Werbemöglichkeit.

