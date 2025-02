De Woch up Platt in MV: Kundgäwungen, Robbenschutz un Karneval Stand: 28.02.2025 12:58 Uhr Bäden för Fräden un een Karnevals-Geburtstag: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 24. Februor bet tau denn 2. März 2025.

Gedenken tau'n Ukraine-Krieg

Mit Kundgäwungen un bäden för denn Fräden hebben hunnerte Minschen in't Land doran erinnert, dat Russland de Ukraine vör dree Johren œwerfollen hett, so in Rostock, Schwerin, Griepswold un Strålsund. In dissen Krieg sünd bet nu all mihr as 12.600 Minschen ut de Zivilbevölkerung von de Ukraine storwen, dormank tauminnst 670 Kinner, so hett dat UN-Hochkommissariat för Minschenrechte tellt. So üm un bi 27.000 Mischen, de ut de Ukraine flücht sünd, läben in Momang in Mäkelborg-Vörpommern.

Kägelrobben warden bäder schützt

Fischers in Mäkelborg-Vörpommern dörben in Taukunft bloots noch Rüsen insetten, de keen Gefohr nich för Robben sünd. So een Rägel hett dat bet nu bloots för denn Griepswolder Bodden gäben. Nu åwer hett dat Landwirtschaftsministerium disse Rägel up de heele Ostseefischerei in't Land utbreid't. In Düütschland gifft dat nich mihr väl Kägelrobben. Dat is ok de Grund, worüm se nå dat Bunnesnaturschutzgesetz besünners dull schützt sünd.

Nåkendplicht an de FKK- Stränn' von Rostock beschlåten

An de FKK-Båd'stellen an de Oostsee bi Rostock gellt in Taukunft een Plicht, sik nåkicht tau båden. Dat hett de Börgerschaft beschlåten. Wecker von nu an mit Kledåschen an een FKK-Afschnitt andråpen ward, möt tau ein' annern Strand wesseln. Wecker dat nich befolcht, kann ganz un gor wechschickt warden.

70 Johren Karneval in Dömitz

De Organisatoren von denn gröttsten Karnevalsümtoch in Mäkelborg-Vörpommern sünd sik säker, dat an'n Sünndach/dat hüt mihr as dusend Karnevalisten un zigdusend Besäukers nå Dœms kåmen. De Ümtoch mit 31 Wågens un 27 Gruppen tau Faut ut Mäkelborg-Vörpommern un Bramborg ward woll rund 1,3 Kilometer lang sien, heet dat. Mit denn Ümtoch fieern de Lü' ut Dœms taugliek ok denn 70. Gebuurtsdach von denn "Dömitzer Carneval Club".

Plattdüütschet Wuurt von't Johr söcht

Weck Wuurt ward dat schönste plattdüütsche Wuurt 2025? Un weck niege Utdruck passt besünners gaut tau de Språk? De Wettstriet tau dat Plattdüütsche Wuurt von't Johr geiht morgen los/löppt all. Båbentau ward dorbi ok de schönste Rädensoort söcht. Vörschlääch kann een bet tau denn 30. Märzmånd up de Internetsiet von dat Fritz-Reuter-Literaturmuseum indrägen orrer dat per E-Mail an dat Museum schicken. Denn Wettstriet gifft dat nu all siet 30 Johren - utricht' ward he von denn Heimatverband un dat Fritz-Reuter-Literaturmuseum. In't verläden Johr wier dat Winnerwuurt "Tauversicht".

