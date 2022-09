Bull, Harder, Hansen - To'n Gedenken an dree unvergeten Literaten Stand: 16.09.2022 14:40 Uhr Teihn Johr is dat nu her, dat dree vun de besten plattdüütschen Literaten un Vertellers vun Geschichten op Platt storven sünd: Irmgard Harder, Reimer Bull un Konrad Hansen.

von Jan Wulf

Dat weern trurige Weken för de plattdüütsche Welt: In'n Afstand vun blots en poor Weken un Daag sünd se domals in'n August un September 2012 vun uns gahn: Konrad Hansen an'n 9. August, Irmgard Harder an'n 3. September un Reimer Bull an 5. September 2012.

AUDIO: Wi snackt Platt: To’n Gedenken an Irmgard Harder, Konrad Hansen un Reimer Bull (30 Min) Wi snackt Platt: To’n Gedenken an Irmgard Harder, Konrad Hansen un Reimer Bull (30 Min)

Irmgard Harder - De plattdüütsche Grande Dame

Wat vele, de ehr Stimm ok hüüt noch in’t Ohr hebbt, villicht nich weet: Irmgard Harder weer een echte Hamborger Deern. 1922 is se in de Hansestadt to Welt kamen. To allereerst weer se een Schauspelersch un harr ehr eerst Engagement an’t Ohnsorg-Theater in Hamborg. 1952 keem se to’n NDR in Flensborg un harr denn lange Johrn dat Leid vun de Heimat- un Nedderdüütschredakschoon in Kiel. Bekannt worrn is Irmgard Harder vör allen dör de NDR-Radio-Reeg “Hör mal’n beten to”. Vun 1956 bet 1997 het se dorför Geschichten schreven un ok snackt. Jümmers harr se dorbi en ganz besünner Oog un Blick op sik, man ok op anner Lüüd.

Weitere Informationen Die Welt snackt Platt: Alles rund um das Thema Plattdeutsch Plattdeutsche Sendungen in Radio und Fernsehen im Überblick, das Wörterbuch oder aktuelle Norichten op Platt. mehr

Intendant un Literat: Konrad Hansen

Konrad Hansen keem 1933 in Kiel to Welt. Na sien Schooltiet hett he Germanistik, Philosophie un un Volksweertschop studeert un denn achterna in de Redakschoon vun'n Heimatfunk bi Radio Bremen arbeidt, vun de he later ok lange Johrn noch dat Leid harr. Konrad Hansen sien Levenswark is meist nich to överkieken: Höörspelen hett he schreven, Theaterstücken, Vertellen un ok grote histoor'sche Romane. Vun 1980 bet 1985 weer he Intendant vun dat Ohnsorg-Theater in Hamborg, later harr he ok noch dat Leid vun de Nedderdüütsche Bühn in Flensborg. Konrad Hansen weer jümmers een, de nich bang vör’t Risiko weer, een, de vörutkeken hett un de allerhand Neets utprobeern wull. 1983 to’n Bispeel harr he de Idee, Goethe sien Faust dat allereerste Mal op Platt to spelen - op de Bühn vun’t Ohnsorg-Theater. Een ganz niegen Weg hett he dormit dat Plattdüütsche Theater wiest. Man he weer nicht blots een ganz besünnern Theater-Intendant un Autor vun Geschichten un Böker. Ok siene Geschichten sülvst vertellen kunn he op't Beste.

Weitere Informationen Plattdeutsch in Radio und Fernsehen im Überblick Von Hör mal'n beten to über Berichte und Reportagen bis zur Andacht auf Platt - alle Sendungen auf unserer Programmseite. mehr

Reimer Bull - De plattdüütsche Perfesser

Ok Reimer Bull weer Johrgang 1933. In Marne in Sleswig-Holsteen keem he to Welt. Na sien Schooltiet hett he Germanistik studeert un achterna as Lehrer arbeidt. Later weer he bet to sien Rohstand Perfesser för Hooch- un Nedderdüütsch an’e Christian-Albrechts-Uni in Kiel. Vele, vele Böker mit Geschichten un Vertellens op Platt hett he schreven. Se all sünd rutkamen in’n Quickborn-Verlag. Anfungen hett de Tosamenarbeit mit een Översetten vun Texten vun Siegfried Lenz. 1988 keem denn sien eerstet Book "Övern Weg lopen - Geschichten ut de Lüttstadt" mit egen Geschichten rut. Geern hett Reimer Bull siene Geschichten ok sülvst vör Publikum vördragen. Doon heet he dat op so mennigeen Lese-Avend. Man ok en bannig flietigen Schriever vun Geschichten för de NDR-Reeg "Hör mal'n beten to" weer he. De Vertellens vun Reimer Bull kunnen bannig lustig ween, man ok nadenkern un mit veel Deepgang. Geern hett he Geschichten vun Kinner un dorvun, wat de wussen Lüüd vun jüm lehren köönt, vertellt.

"Achtern Horizont" - Een Book to'n Gedenken

“Achtern Horizont”, so heet en Book, dat de Quickborn-Verlag nu tohoop mit den NDR Sleswig Holsteen rutgeven hett. 22 Geschichten un Vertellen findt een dor binnen. Dorünner bekannte Vertellens as "Dat geföhlte Öller" vun Reimer Bull, "De Handtasch an'n Avend" vun Irmgard Harder un "Pommes pur" vun Konrad Hansen. Man ok weniger bekannte Geschichten sünd för düt Book utsöcht worrn. 120 Sieden hett "Achtern Horizont" un kössen deit dat 13, 80 Euro. (ISBN 3-978-87651-492-5)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Wi snackt platt | 18.09.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Porträt