Ausblick: Das bringt das Plattdeutsch-Jahr 2024 Stand: 03.01.2024 14:25 Uhr Ein Plattdeutsches Theaterfestival in Schleswig-Holstein, der 150. Todestag von Fritz Reuter oder der 4. Plattdeutsche Tag in Hamburg: Das sind nur ein paar ausgewählte Höhepunkte, die uns 2024 erwarten.

von Lina Bande

Einige dieser Termine stellen wir hier schon einmal vor, aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, aus Hamburg und Niedersachsen. Denn der Eintrag in den Kalender lohnt sich auch jetzt schon.

"Vertell doch mal" - Der Schreibwettbewerb von NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater

Es hat schon Tradition, dass das Plattdeutsch-Jahr mit dem Auftakt zu "Vertell doch mal" beginnt. Das Motto der 36. Auflage wird am 28. Januar verkündet und danach haben Sie gut sechs Wochen Zeit, Ihre Kurzgeschichte op Platt bei uns einzureichen. Die besten Geschichten werden dann erneut im Ohnsorg-Theater in Hamburg prämiert. Dieses Mal findet die Gala am Sonntag, 16. Juni, statt.

Plattdeutscher Tag in Hamburg findet zum 4. Mal statt

Veranstaltungen Plattdeutscher Tag in Hamburg - Wer macht mit? Plattdeutsche Konzerte, Lesungen und Führungen gesucht! Am 20. April 2024 findet in Hamburg der 4. Plattdeutsche Tag statt. mehr

Auch schon zwei Monate vor der Gala wird Hamburg zur Platt-Stadt: Am Sonnabend, 20. April, findet dort der 4. Plattdeutsche Tag statt. Unter Schirmherrschaft von Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank wird es Veranstaltungen aller Art geben - ob nun Gottesdienst, Stadtführung oder Lesungen. "An all Ecken un Kanten vun uns Stadt schall op Plattdüütsch leest, speelt, sungen, preestert un snackt warrn - ok dor, wo keeneen dat överhaupt vermoden deit", kündigt Peer-Marten Scheller an. Er ist der Vorsitzende des Plattdeutschen Rates Hamburg, der die Aktion initiiert.

"Theater is uns Leven" - Festival in Schleswig-Holstein

30 Jahre lang gab es die Niederdeutschen Theatertage in Molfsee: Dann kam zwei Wochen lang jeden Tag ein anderes Ensemble aus Schleswig-Holstein ins Freilichtmuseum, baute dort Kulissen auf, spielte ein Stück und baute wieder ab. 2024 dreht sich das Spiel nun um: Nach dem zentralen Auftakt in der Stadthalle Neumünster am Donnerstag, 25. April, wird es insgesamt 22 Aufführungen von zehn verschiedenen Ensembles geben - und die spielen immer an ihrer eigenen Bühne. Von Flensburg bis Ahrensburg, Elmshorn bis Süsel.

4. Plattdeutsche Wochen in Mecklenburg-Vorpommern

"Plattdeutsch lebt, wenn es gesprochen wird!" - So ruft der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern auch 2024 wieder zu den 4. Plattdeutschen Wochen auf. Der Termin steht schon fest, 26. Mai bis 16. Juni, das Programm ist noch in Arbeit. Der 10. Plattdütsch-Bäukerdag am 8. Juni in den Botanischen Gärten der Universität Rostock wird aber auf jeden Fall wieder dazugehören. Den Veranstaltern geht es bei den Aktionswochen vor allem darum zu zeigen, was Platt alles kann und wo es die Sprache überall gibt.

Festjahr zum 150. Todestag Fritz Reuters

Sowieso dürfte 2024 die Plattdeutsche Sprache in Mecklenburg-Vorpommern groß gefeiert werden: Am 12. Juli jährt sich der Todestag Fritz Reuters zum 150. Mal, zudem wurde vor 75 Jahren seine Geburtsstadt Stavenhagen zur "Reuterstadt" ernannt. Deshalb haben Stadt und Literaturmuseum dort gemeinsam ein Festjahr ausgerufen, diverse Veranstaltungen sind in Planung, und: "Nach 1960 soll jetzt 2024 wieder 'Kein Hüsung' unter der großen Überschrift 'Eine Stadt spielt Fritz Reuter' von Laiendarstellern und open air mehrfach aufgeführt werden", kündigt das Fritz-Reuter-Literaturmuseum an. Die Premiere ist für den 12. Juli geplant.

Weitere Informationen Fritz Reuter: Plattdeutscher Bestsellerautor mit Humor Erst mit Mitte 40 schaffte der Ex-Häftling aus Stavenhagen den Durchbruch. Vor 210 Jahren wurde der Schriftsteller geboren. mehr

25. Plattdeutsche Buchmesse in Hamburg

Den Termin dürften sich viele Plattschnackerinnen und Plattschnacker wohl ohnehin jedes Jahr vormerken: Die Plattdeutsche Buchmesse im Lichtwark-Saal der Carl-Toepfer-Stiftung in Hamburg zeigt immer im November, was es alles Neues gibt bei den Verlagen - und natürlich kann man auch in den Bestsellern schmökern. 2024 findet die Messe am 9. und 10. November statt. Im Rahmen des Programms wird ebenfalls wieder das Plattdeutsche Buch des Jahres ausgezeichnet: Dann wird der Nachfolger von "Regen in'n Kopp" von Ove Thomsen und Melf Petersen gekürt.

Plattsounds geht in die 14. Runde

Im Herbst wird es musikalisch: Der Wettbewerb "Plattsounds" für junge Musikerinnen, Musiker und Bands aus Niedersachsen soll auch 2024 wieder stattfinden. Ganz egal ob Hiphop, Rap, Indie, Punk oder Reggae - Hauptsache, der Text ist op Platt. Den Wettbewerb gibt es schon seit 2011, das Finale findet jedes Jahr in einem anderen Ort in Niedersachsen statt. 2023 gewann die Melodic-Metal-Band Circuit Breach aus Hannover.

