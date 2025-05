Stand: 07.05.2025 09:30 Uhr Grundstüer in Hamborg

För Hamborg gifft dat nu Tahlen to de ne'e Grundstüer. Üm un bi föfftig Perzent vun de, de Immobilien hefft, müssen dör de ne'n Regeln mehr betahlen – dat schrifft de Finanzbehöörd. NDR 90,3 kunn in de Tahlen al rinkieken. Dor steiht denn ok: Bummlig föfftig Perzent vun de Lüüd betahlen weniger. Tosamentellt warrt Hamborg düt Johr woll üm un bi so veel Innahmen ut de Grundstüer hebben as för de Reform – dat sä Finanzsenater Andreas Dressel. In'n Rest vun Düütschland süht de Saak man anners ut. De Verband Huus un Grund seggt, dat bummelig achtig Perzent vun de Lüüd mehr Grundstüer betahlen as för de Reform.

