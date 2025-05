Stand: 06.05.2025 09:30 Uhr Weniger Lehrsteden in Hamborg

De Weertschop in Düütschland löppt 'n beten flau - un dat kriggt een nu ok to marken op den Hamborger Arbeitsmarkt. To'n eersten Maal siet Johren geiht de Tahl an Lehrsteden torüch. De Hannelskamer seggt, dat de Ünnernehmens sik mit dat Utbillen vun junge Lüüd torüchhollen doot, wegen de Kosten dorför. De Düütsche Gewarkschopsbund verlangt, dor müss nu en Geldpott anleggt warrn, wo dejenigen Ünnernehmens inbetahlt, de nüms utbillen wüllt. De tostännige Soziaalbehöörd aver, de will lever, dat Bedrieven mit Lehrjungs oder -deerns beter stellt warrt.

