Stand: 06.05.2025 09:30 Uhr Na Schööt un Explosion löppt dat Fahnden

Gifft dat en Tosamenhang twüschen den Schööt op St. Pauli un en Explosion in de Hein-Hoyer-Straat? De Hamborger Polizei ünnersöcht dat nu. Dat is beid Sünnavend passeert, un dat Fahnden löppt nu na en 35-johrigen Mann, de bi de Polizei al bekannt is. Dat Hamborger Abendblatt mellt, dor achter steken kunn en Striet in't Rockermilieu.

